Su hijo es chofer de plataforma y desapareció en Tijuana  

Ensenada BC.- Elías España Hernández es un joven de 29 años que ha vivido la mayor parte de su vida en Ensenada, es chofer de plataforma digital y baterista de un grupo musical, sin embargo, desde el viernes 23 de diciembre se encuentra en calidad de desaparecido, por lo que su madre, María Yesenia Hernández, solicita apoyo para localizarlo.

Refirió que su último viaje fue en la ciudad de Tijuana y su última conexión a WhatsApp fue a las 18:24 horas de ese día.

Mi hijo se iba diario a Tijuana a trabajar, cuando no le salía aquí se iba a Tijuana, el jueves se fue, regresó, se volvió a ir el viernes y ese día en la tarde el ya no regresó”

Relató.

Sin rastro

María Yesenia se fue a buscarlo a Tijuana desde la madrugada del sábado 24 de diciembre, pero no encontró ni rastro de Elías o del automóvil que conducía.

“Yo me fui como a las dos de la mañana a Tijuana para amanecer sábado y anduve buscando, pero no encontré nada, cuando regresé hablé al 911 y les dije que mi hijo estaba desaparecido, pero me dijeron que no me podían ayudar porque tenían que pasar tres días”, señaló.

Mencionó que el domingo 25 de diciembre comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas que le pedían dinero a cambio de su hijo, sin embargo, sospechó que se trataba de llamadas de extorsión y acudió a denunciar ante la Fiscalía General del Estado.

“Nos dijeron que en vista de que no dábamos el dinero, mi hijo me decía que lo perdonara porque me había fallado como hijo y pues él tiene una niña y que le cuidara mucho a su princesa y que le decía que la amaba, eso fue todo lo que nos dijeron”, expresó.

Enfatizó que continuará con la búsqueda en Tijuana, sin embargo, no cuenta con los recursos suficientes por lo que solicitó el apoyo de la población, comunicándose al teléfono 646 192 45 27.