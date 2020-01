Sobreviven comerciantes de Ensenada a la cuesta de enero

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canac), Jorge Menchaca Sinencio, comentó que la ola de nuevos impuestos y la recesión económica han afectado las ventas del comercio local.

“El sector comercio está espantado y preocupado por todo lo que está pasando en el país, estos incrementos de los impuestos es algo muy nuevo y cuando esto sucede los comercios se detienen un poco en la contratación de personas y nuevas inversiones, el sector está reprimiéndose, tenemos una disminución de un 5% por esta inestabilidad”, indicó.

El empresario reconoció que otro factor que ha afectado al comercio establecido son las ventas a través de redes sociales, principalmente Facebook donde se crean grupos de venta de ropa, juguetes y otro tipo de artículos.

“Muchos de los negocios están empezando a brincar a vender en línea también, pero también hay que mencionar que cuando no compras en una empresa formal como amazon, son personas que evidentemente no emiten una factura de venta, gente que vende saldos o incluso muchas veces se ha comprobado que vienen de cargamentos robados y eso no favorece a la economía”, apuntó.

Jorge Menchaca reconoció que en Ensenada se empieza a sentir una recesión en el sector comercio.

“Ha sido un tiempo de muchos cambios y todo eso ocasiona que no aparezcan sucursales nuevas, no vemos que haya ampliaciones de negocios o renovaciones de los comercios o que se estén ampliando porque está la incertidumbre, yo creo que una vez que se detenga toda esta ola de impuestos, en ese momento la economía se podrá estabilizar”, opinó.

Carnaval

Por otra parte, en relación a la posible cancelación del Carnaval de Ensenada, el Presidente de Canaco, consideró que los últimos gobiernos no se han esforzado por tener un carnaval digno.

“No es nuevo lo que está pasando en este momento, el problema del carnaval lo hemos estado padeciendo durante las últimas administraciones, hoy por hoy se ha convertido en un problema, las últimas veces estuvo a punto de cancelarse porque no había postores interesados en entrarle”, señaló.

El líder de los comerciantes consideró que la gente de Ensenada ama su carnaval, sin embargo, la queja permanente es que la calidad del carnaval no es buena.

“No vienen grupos de más calidad, la calidad de los productos que se ofrecen en el carnaval no son atractivos como para decir que fue un buen carnaval, este tipo de situaciones puede terminar en que de último momento se contrate y si se pierde serviría como un buen coscorrón para los tres sectores, municipio, estado y el sector empresarial”, concluyó.