Sin recursos operan Bomberos de Ensenada

Los bomberos de Ensenada han sido reconocidos por su labor en el combate de los incendios forestales que azotaron a la región el pasado mes de octubre de 2019, sin embargo, el Gobierno Municipal que encabeza Armando Ayala Robles no ha mejorado sus condiciones de trabajo, cuentan con equipo obsoleto y salarios muy bajos, señaló Martín Jiménez González, capitán y delegado sindical de bomberos.

“Las carencias que siempre hemos tenido los bomberos de Ensenada son la maquinaria, los uniformes estructurales que son con los que nosotros combatimos los incendios de edificios, casas y carros, y los uniformes de faena, en los incendios (de octubre pasado) nos hizo falta maquinaria y el Municipio respondió con dos unidades pero el resto de la maquinaria no está al cien, le faltan llantas, tienen detalles de frenos, fugas de agua y sus detallitos”, reveló.

A pesar de la falta de apoyo del Gobierno Municipal, han recibido ayuda de la iniciativa privada como el grupo de empresarios “Jueves ¿Por qué no?” que a través de un evento recaudó 528 mil pesos para equipamiento y Grupo Calimax que destinó 150 mil pesos a los bomberos derivado del redondeo en sus mercados.

Foto: Jayme García

Actualmente, el equipo estructural con el que trabajan todos los días luce en malas condiciones, las chamarras de doble forro con una fibra especial Nomex, prácticamente ya no cumple con su función retardante al fuego, mientras que los pantalones tienen rasgaduras y algunas botas tienen hoyos.

Por otra parte, Jiménez González mencionó que en Ensenada hay un total de 200 bomberos, de los cuales, alrededor de 70 bomberos cuentan con base sindical, los 130 que restan no cuentan con una base y la mayoría tiene una antigüedad de 10 a 14 años dentro del departamento de bomberos.

“Ellos ganan alrededor de 2 mil 580 pesos a la catorcena, es decir, aproximadamente mil 250 pesos a la semana, también estaban agarrando muchachos nuevos como voluntarios y no les estaban dando seguridad social, ya se logró que les dieran IMSS pero el sueldo sigue siendo bajo”, comentó.

El capitán de bomberos dijo que a la fecha el presidente municipal, Armando Ayala Robles no los ha recibido ni ha mostrado interés por reunirse con ellos.

“Al Alcalde le hemos solicitado reuniones y no nos ha podido atender, a lo mejor tiene muchas cosas que hacer mucho trabajo o algo, porque hemos tenido acercamiento con el Oficial Mayor, con el tesorero y el secretario general”, indicó.

Foto: Jayme García

En la zona urbana de Ensenada hay ocho estaciones: Estación Obregón, Estación Espinoza, Estación Valle Dorado, Estación Norte, Estación Maneadero y Estación Chapultepec, Estación San Quintín y el puesto de socorro en El Porvenir, sin embargo, la mayoría tiene problemas de infraestructura.

“Esta administración las agarró en condiciones muy malas, nosotros mismos hemos ido pintando y haciendo trabajos, la estación de Maneadero está hecha un desastre, no sirve para nada, el barrotaje del techo está podrido, apolillado, se hizo un nido de palomas y en la estación de Valle Dorado las ratas del rastro se pasan a la estación, no tienen cocina, está delicado”, señaló.

El capitán de bomberos consideró que ocho estaciones son insuficientes para un Municipio tan extenso como Ensenada.

“En la Estación Centro cubrimos todo lo que es Encinos, todo lo que es el centro, la Prolongación Ruiz, el Cañón, la Bella Vista, el Sexto Ayuntamiento, Emiliano Zapata, La Misión, San Miguel, El Sauzal y San Antonio de las Minas”, detalló.

Martín Jiménez manifestó que más allá de reconocimientos, es urgente que el Gobierno Municipal voltee a ver a los bomberos y destine mayor presupuesto.

“Somos necesarios para la seguridad de la población, lo demostramos en los incendios del año pasado, somos bomberos que estamos aquí porque nos gusta y tenemos el espíritu de servir, en lo personal esos días trabajé cerca de 48 horas seguidas sin que me pagaran más, no pasa nada, creo que hemos demostrado a la ciudadanía que tenemos el espíritu de servir pero no nos dan el equipo”.

El bombero reiteró que a la fecha el Municipio únicamente ha adquirido dos unidades nuevas y equipo que ha sido donado por parte de los bomberos de Riverside

“Nos han traído equipo hidráulico, que nosotros le llamamos quijadas de la vida, pero a fin de cuentas es usado, es algo que ya no utilizan, que funciona pero que para ellos ya no es garantía, nuestros uniformes tienen fecha de caducidad y ya vencieron, hay compañeros que los agarraron usados y que los han usado alrededor de seis años”, apuntó.

Finalmente, solicitó al presidente municipal Armando Ayala Robles que tenga un acercamiento con ellos y escuche sus necesidades.

“Quisiéramos una entrevista con él, que nos atendiera, así como en campaña anduvo buscándonos para considerar su voto y todo lo que nos prometió, el aumento a los muchachos, unidades, pipas, uniformes, que ya no íbamos a ser bomberos de segundo nivel, eso yo le pediría, que nos atienda él personalmente y que hiciera compromisos”, concluyó.