Sin daños hasta el momento por sismos en Ensenada: Protección Civil

Ensenada, B.C.-El Gobierno de Ensenada informa que hasta el momento no se han presentado daños por los sismos ocurridos esta mañana.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civll Julio César Obregón Angulo, manifestó que se presentaron tres sismos, dos de 4.7 grados escala Richter y uno más de 5.1 grados.



Obregón Angulo puntualizó que los movimientos telúricos se sintieron en diferentes zonas y delegaciones de la ciudad.

Afirmó que se mantiene constante monitoreo y el personal está alerta para actuar en caso de presentarse mayores réplicas.El funcionario municipal hizo un llamado a la población para que tome las medidas preventivas y en caso de emergencia se comunique al 911.- Genera tu plan familiar de protección civil-Organiza y participa en simulacros de evacuación- Identifica las zonas de seguridad-Revisa las instalaciones de gas y luz-Almacena alimentos no perecederos y agua-Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer-Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad-Corta el suministro de gas y electricidad-Aléjate de postes, cables y marquesinas-Estaciónate alejado de edificios-Revisa las condiciones de tu casa-No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fugas de gas-Utiliza el teléfono sólo para emergencias-Mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades-Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante mantenerse alerta*Fuente: Comisión Nacional de Prevención de Desastres, Sistema Nacional de Protección Civil