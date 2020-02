Sí a la municipalización de SQ pero no de esa manera: Coparmex

Ensenada, BC.-Este miércoles 12 de febrero se realizará en San Quintín la sesión de la XXIII Legislatura en la que se votará la creación del sexto municipio, no obstante, el Presidente de Coparmex Federación Baja California, Armando León Ptacnik, consideró que el proceso no se está llevando a cabo correctamente

“Sí a la municipalización pero no con el procedimiento que se está siguiendo, me refiero a que se va designar un municipal que no tiene regularizada la tenencia de la tierra, no tiene regularizada la tenencia de tomas de agua y no tiene redes sociales, como organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales”, indicó.

El empresario consideró que todo se ha llevado a cabo de manera exprés y no se ha hecho una planeación de cada uno de los temas antes mencionados.

“Aquí se mezclan intereses políticos de gente que quiere gobernar ese sexto municipio, el objetivo debería ser que mejore la región de San Quintín pero eso lo han hecho a un lado con el objetivo de municipalizarlo, la municipalización por sí sola no otorga el mejoramiento, va a ayudar pero después de un proceso planeado, estamos totalmente en desacuerdo como se va a hacer”, declaró.

León Ptacnik opinó que San Quintín si debe llegar a ser un municipio, pero no en este momento, ya que no se cuenta con los estudios necesarios ni una planeación adecuada que le dé sustentabilidad al municipio naciente.

“Nos hubiera gustado un proceso planeado en el que se plantearan plazos para la regularización de la tenencia de la tierra, que se establezcan las tomas de agua para la distribución y que se vaya creando una estructura para las nuevas dependencias y a lo mejor en tres o cuatro años pudiera hacerse pero planeándolo y no por una cuestión política”, enfatizó.

El Presidente de Coparmex dijo que los empresarios no fueron consultados en ningún momento y la mayoría de los organismos no están de acuerdo en la manera que se está llevando a cabo.

“Van a perjudicar esa zona y sado el palo no podremos hacer nada, salvo que detectáramos que hubo anomalías en los procesos de municipalización saldremos a presentar los recursos que fueran necesarios”, planteó.