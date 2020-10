Servicios públicos mejoran en primer año de Ayala Robles

Ensenada, BC.- Líderes empresariales evaluaron el primer año de gobierno del Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles y reconocieron que los servicios públicos como la pavimentación y la recolección de basura han mejorado, sin embargo, coincidieron en que la seguridad es el tema más preocupante de su administración.

Carlos Ibarra Aguiar, del Consejo Coordinador Empresarial (CCEE); Armando León Ptacnik, de la Federación BC de Coparmex y Jorge Menchaca Sinencio, de la Federación de Cámara de Comercio en Baja California, consideraron que ha habido avance en la rehabilitación de las principales vialidades y destacaron que el servicio de limpia se ha normalizado.

No obstante, señalaron que cada vez es más común que ocurran ataques con armas de fuego en el primer cuadro de la ciudad e incluso en zonas turísticas.

Carlos Ibarra Aguiar

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE)

Lo bueno

La inversión que ha hecho en las calles, viene una inversión sin precedentes, todavía falta mucho por hacer, sin embargo, yo creo que ahora sí podemos circular un poco más tranquilos por las principales vialidades. Sigue arreglándolo, todavía menciona que falta por hacer y eso nos da gusto, también ha mejorado la limpieza de la ciudad, al menos la recolección de basura ya es constante, creo que las gestiones que ha realizado han sido buenas, al menos está funcionando el Municipio como tal, a pesar de la contingencia y de una situación económica adversa para todos, él sigue avanzando y eso es bueno, eso es lo que debe hacer.

Lo malo

El impacto que ha tenido la ciudad, los índices de violencia se han incrementado, lamentablemente ya rebasamos las muertes del año pasado hace dos semanas, el mes pasado hubo 49 muertes, por otra parte, se necesita un esfuerzo para mejorar las condiciones de nuestros policías, de los bomberos, que al final del día es la gente que nos cuida, deben de tener todas las prestaciones de ley como cualquier trabajador y más ellos que arriesgan la vida todos los días.

Lo pendiente

Contar con los tramites digitales en la situación por la que estamos pasando hubiera sido excelente, hubiera podido recabar más ingresos, lamentablemente esto viene desde la administración de Novelo y se dijo que se iba a concluir inmediatamente, no se hizo, hay problemas con el proveedor, siguen trabajando pero es lamentable la falta de seguimiento, hay mesas de trabajo, pero ha sido muy lento, es complicado porque está por vencerse la póliza de seguro, hemos avanzado demasiado lento en ese sentido, por otra parte, se habló de disminuir gastos de operación.

Armando León Ptacnik

Presidente de la Federación BC de Coparmex

Lo bueno

Ha habido un avance en el servicio de limpieza, creo que la concesión ha dado buen resultado, la ciudad se ve limpia, al menos las partes por dónde más circula el ciudadano, habrá que ver las colonias más alejadas, pero creo que en ese tema ha habido un avance, otro tema que veo positivo es la pavimentación, a reserva de conocer el total de metros cuadrados que estaban dañados y saber cuántos metros hay ahora después de las reparaciones que se han hecho para así poder determinar si hay un avance, las vialidades de más acceso, las que son más visibles se han reparado pero no podría decir si hubo un avance porque seguramente se ha dado un deterioro en otras zona.

Lo malo

Obviamente el tema se seguridad como ya lo mencione, por otra parte, los dimes y diretes de los recursos que se iban a aplicar para la simplificación de trámites administrativos, no se ha avanzado en eso y el cuerpo de bomberos ha sido de los más olvidados siempre, se han movido con situaciones precarias y aditamentos usados, casi casi dependiendo de la caridad de organizaciones civiles que consiguen bomberas, pero no se le ha inyectado dinero para que cuenten con equipos adecuados, nuevos y suficientes, me parece que tenemos bomberos de primer mundo que hacen un esfuerzo grande pero con unas limitaciones tremendas.

Lo pendiente

Lo negativo es el tema de seguridad, sabemos que la investigación no es facultad del Ayuntamiento, pero la de prevención sí. Tenemos un incremento significativo en los homicidios que es lo que resulta más preocupante, por motivo de la pandemia la gente se ha quedado en sus casas y aparentemente han disminuido algunos delitos como el robo a casa habitación , pero el tema de seguridad es el pendiente más importante que tiene el Ayuntamiento, otro tema es la falta de transparencia de información sobre el estado de las finanzas públicas del Ayuntamiento, sabemos que la administración recibió un problema severo, pero no sabemos si se ha abatido o se ha incrementado.

Jorge Menchaca Sinencio

Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Baja California.

Lo bueno

La pavimentación que se ha estado notando, la reparación de las carpetas asfálticas creo que es lo que podemos ver como lo bueno que ha estado sucediendo, también la recolección de la basura se ha normalizado y nos falta conocer cómo quedaron los acuerdos económicos en ese sentido, pero para la ciudadanía el tema de la basura se ha normalizado bastante, hay que destacar que como Alcalde ha logrado hacer las negociaciones con la federación para poder conseguir que lleguen los recursos a la ciudad y se ha visto reflejado en los servicios, públicos, hay una gran cantidad de temas que aún están volando y que no se están resolviendo pero en esos dos específicamente si vemos un avance.

Lo malo

La seguridad, es increíble que rebasemos los 267 muertos, casi un muerto diario, y lo más delicado es que ya no es lo que nos decían anteriormente, que se trataba de ajustes de cuentas entre el crimen organizado en la periferia de la ciudad, hace unos días en la zona turística balacearon a una persona enfrente de los turistas, en un campo deportivo balacearon y le tocó a una niña y el miércoles a media cuadra de mi negocio asesinan a una mujer en las zonas comerciales, definitivamente lo malo y lo pendiente es la seguridad, por otra parte, haber cerrado los negocios y no haber activado a tiempo los programas de reactivación, esto ocasionó un cierre masivo de negocios.

Lo pendiente

La mejora regulatoria y las condiciones de los policías y de los bomberos. Tienen que dar soporte integro a quienes se dedican a cuidarnos, ya sea protección civil, bomberos o policías, tienen que tener un buen equipamiento para poder hacer su trabajo, nos faltan inspectores que revisen y regulen el comercio ambulante, finalmente, en el ámbito financiero, nadie tiene en claro cuánto se debe o cómo estamos en dineros, no hay un estatus claro de la deuda y no queremos sorpresas al final de esta administración, le pedimos al Alcalde que haga público las finanzas del Ayuntamiento y nos permita conocerlas y analizarlas.

Mario Zepeda Jacobo

Presidente del Consejo Ciudadano BC

Lo bueno

Ha reparado algunas avenidas y calles de la ciudad que estaban en mal estado, de alguna manera resolvió el tema de la basura que estaba creando un problema muy serio, las luminarias también han estado reparando las que estaban apagadas, hay que recalcar que el departamento de servicios públicos ha estado trabajando muy bien, cuando hacemos un reporte lo atienden, también el Alcalde ha estado más cercano de las colonias, yendo al arranque de obras o llevando apoyos con el tema de la pandemia, asimismo, otro aspecto positivo es que a los funcionarios que han detectado en presuntos actos de corrupción o que no están cumpliendo con su función se están tomando las medidas necesarias, en algunos casos los han despedido.

Lo malo

El tema financiero no se ve que se esté atendiendo, muchos de los contratos o de las obras que se están haciendo es probable que sean mediante financiamientos como en el caso de los camiones de basura que están en arrendamiento, así que habría que ver cuánto está costando ese servicio, ver si se están regularizando los pagos para los servicios médicos de los burócratas, el pendiente más urgente es atender el tema financiero, buscar una real reducción de gastos que no se ve que se esté haciendo para poder destinar los recursos a brindar mejores servicios y no dedicar el 80% de los recursos para pago de nóminas.

Lo pendiente

La inseguridad está fuera de control, no se ve ninguna estrategia que se esté implementando, tampoco se ve si el equipo del cuerpo de policías está siendo bien atendido o que se les esté dando todos los beneficios a los policías, aún quedan muchas áreas por reparar, falta atender las calles de las colonias que están en muy mal estado.