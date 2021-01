Señalan a médico de Ensenada por vacunarse cuando no le tocaba

ENSENADA, B.C.- Sin ser parte del personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla, el médico Pedro Vidal Miranda Figueroa, recibió la vacuna contra el Covid -19, informó el Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

“Los doctores son personas nobles en nuestros ojos, no esperas una actitud de ese tipo, la vacuna es ahorita el activo más importante en el mundo, es la diferencia entre morir y vivir, las vacunas ahorita con preciosas, es lo más valioso que hay y el doctor sabía perfectamente lo que era la vacuna y que era quitarse a otra persona que le tocaba, debe pedir disculpas públicas”, expresó.

El Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, confirmó que el médico es trabajador de la Secretaría de Salud y del Issstecali, además de que se están identificando otros casos "que se brincaron la fila", cuando la primera dotación de 9 mil 750 vacunas que llegó a la entidad, era exclusivamente para la primera línea de atención, médicos, personal de enfermería y el resto, que están con los pacientes dentro de las áreas Covid-19.

Por su parte, el médico señalado, Pedro Vidal Miranda Figueroa, a través de su página de Facebook manifestó que se está dañando su imagen personal y profesional, exhibiéndolo como si fuera un delincuente.

Confirmó haber sido vacunado y argumentó que en el grupo de Whatsapp “Caaps Ruiz y 14” avisaron que se iba a aplicar la vacuna, por lo que se comunicó con el coordinador médico y le preguntó si también podía aplicársela

“Me responde que sí, le pregunto dónde va hacer y me dice que me va avisar para irme aplicar, me avisan de la hora de la aplicación y me presento doy mis datos y en ningún momento se me niega la atención o se me dice lo contrario se me aplica sin consecuencia”, aseguró.

El médico puntualizó que en estos 9 meses de resguardo ha tratado de cuidar de su salud ya que es diabético y cardiópata, siguiendo las indicaciones que se le han dado y llevado los controles y medidas precautorias.

No obstante, durante la transmisión que realizó el domingo el Gobernador del Estado y el Secretario de Salud, mostraron un video en el que el jefe de la jurisdicción de servicios de salud de Ensenada, Ángel Miguel Alvarado López, aseguró que ha seguido las indicaciones de las autoridades estatales y desde su jefatura no se ha convocado a ningún personal de resguardo.

“No pudimos cubrir las tres líneas de activos, nos iba a alcanzar para la primera línea únicamente y si quedaba vacuna todavía en ensenada la teníamos que mover a los demás municipios para que vacunaremos a los de la primera y segunda línea en ningún sentido dijimos que íbamos a vacunar a resguardados, eso no es correcto”, señaló Pérez Rico.

Asimismo, el Director General del Issstecali, Odilar Moreno Grijalva, informó que ellos manejan una lista en la que se anexa el nombre y el número de control de cada uno de los trabajadores que debían ser vacunados, misma en la que no aparece el Doctor Pedro Vidal.

“No lo sugirió Issstecali porque lo considera personal vulnerable, está resguardado desde el 23 de abril en su casa, tiene nueve meses que está incapacitado por la contingencia de Covid, no aparece en la lista, por lo tanto, es una infracción, no de las instituciones, es una infracción personal y moral porque al ser un profesionista de la salud no puede argumentar que desconocía lo que pasaba”, expresó.

El Gobernador del Estado, Jaime Bonilla, aclaró que no han contemplado alguna acción legal en contra del médico.

“No se trata de eso, se trata de señalar y que tiene que tener ética y moral, que más que exhibir a una persona que por el daño que está haciendo a los demás, creo que es más que suficiente”, declaró.

El médico puntualizó que se comunicó con sus superiores, sindicato y abogados, para tomar las acciones necesarias tanto labóreles como legales, argumentando que están afectando su imagen como persona y profesional.