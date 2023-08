Se requieren más de 200 mdp para cumplir con el pago a viudas del Ayuntamiento

Ensenada, B.C.- Ante la inconformidad de un grupo de viudas de trabajadores del Ayuntamiento que han realizado plantones y manifestaciones para exigir el pago del seguro de vida y pensiones, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, dijo que están buscando la manera de cumplirles, sin embargo, la situación financiera es complicada.

Están ellas en su justa razón porque tienen necesidades en sus familias, hay algunos casos urgentes que hay que atender, resolvimos un primer paquete de 18 viudas el año pasado y antepasado con el apoyo de gobierno del estado, ahorita estamos viendo cómo podemos resolverlo, se está exigiendo el pago de un seguro y tenemos que revisar que el seguro esté dentro de los términos que marca la ley para que pueda ser efectuado el pago”, indicó.

En caso de que el seguro no esté dentro de los términos que marca la ley, el alcalde dijo que jurídicamente buscarán cómo se tiene que hacer para que se les cumpla con esta prestación que ha quedado rezagada desde administraciones anteriores.

“Se pasó el tiempo y ahora ya tenemos también una situación jurídica que no se puede pagar nada más así, se necesita una opinión o un proceso legal para que se pague eso, pero ellas no se pueden esperar hasta que esto suceda, nos reunimos con ellas y les pedí que me pasaran una lista de los casos más prioritarios y vamos a reunirnos nuevamente para ir viendo el cómo sí”, expresó.

El primer edil dijo que el gobierno municipal tiene un déficit de 350 millones de pesos y una capacidad de créditos a corto plazo de hasta 100 millones de pesos.

“Aunque yo pida un crédito al corto plazo para afrontar los compromisos de fin de año como nóminas, primas vacaciones y aguinaldos, de todos modos, no me va a alcanzar, hemos solicitado el adelanto de participaciones de gobierno del estado, pero también el estado está en una situación complicada económicamente ya que se han reducido sus ingresos y participaciones por cerca de mil 500 millones de pesos”, explicó.

Armando Ayala consideró que se debe establecer algún convenio con las viudas mientras se desarrolla un convenio legal que les permita ver la manera de afrontar este adeudo.

“Que cumplamos legalmente y yo no me vea acusado con responsabilidades en un futuro por el desvío de recursos que no procedía legalmente, si yo quisiera resolver eso ahorita tendría que disponer de 200 y pico millones de pesos, tendríamos que dejar de pagar nóminas, recolección de basura, alumbrado público, combustible y demás, tendríamos que paralizar la ciudad para resolver este caso, pero tampoco podemos ser omisos porque ellas están en su justa razón”, enfatizó.