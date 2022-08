Se invertirán 20 mdp en segunda etapa de la ciclovía  

Ensenada BC.- Dentro del paquete de nuevas obras gestionadas por el Ayuntamiento ante Energía Costa Azul, se anunció la construcción de la segunda parte de la ciclovía que fue iniciada durante la administración del ex presidente municipal, Gilberto Hirata Chico y que nunca fue funcional.

Cabe recordar que dicho proyecto contemplaba una inversión de 4 millones 526 mil pesos, sin embargo, en aquel momento, Eloísa Talavera Hernández, quien era diputada federal, señaló que la administración de Gilberto Hirata únicamente asignó un 30% del recurso al contratista.

No está terminada, lo único que hicieron fue pintar una línea roja, es todo lo que hicieron, pero el proyecto que gestionamos y que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación nos presentó, contemplaba guardas para proteger a los ciclistas y señalizaciones, eso no fue puesto porque no se ejecutó”