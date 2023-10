Se han sancionado a las empresas de El Sauzal que no cumplen

Ensenada BC.- Múltiples quejas ciudadanas ha habido en la delegación de El Sauzal por la contaminación el mal olor que generan algunas empresas harineras y procesadoras, sin embargo, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mónica Juliana Vega Aguirre, informó que se han estado aplicando multas.

“El tema de El Sauzal es un tema histórico donde es un parque donde existen tratadoras de pescado y conviven con usos de suelo habitacionales y hay ahí ciertos criterios, nosotros entendemos perfectamente cuáles son nuestras competencias y desde el día que llegamos nos hemos enfocado a eso, inspeccionamos y hemos clausurado y suspendido a empresas que incumplen a la legislación ambiental”, indicó.

La funcionaria dijo que hay una empresa en particular que fue multada con alrededor de más de medio millón de pesos por no cumplir con su licencia de emisiones a la atmosfera.

Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, entendemos que hay voces que están pidiendo ciertas cosas, también es importante mencionar que nosotros no hemos autorizado ni un solo Manifiesto de Impacto Ambiental para nuevas harineras, que ha sido una denuncia por parte de los vecinos, la gobernadora siempre nos ha pedido actuar de acuerdo a la ley”

Expresó.

Inspecciones concretas

Vega Aguirre aseguró que han mantenido comunicación con las distintas autoridades en el tema, y en el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), se han realizado inspecciones concretas a las empresas por el tema de descargas de aguas.

“Para nosotros es importante que las empresas cumplan y también en Mexicali lo hemos hecho, pero particularmente yo diría que El Sauzal es por metro cuadrado la zona industrial más vigilada y observada por parte de la dependencia que tengo la oportunidad de encabezar”, expresó.

La secretaria de medio ambiente explicó que en el problema de contaminación por parte de las empresas intervienen destinitos factores como las descargas, el tratamiento de sus residuos y sus licencias de emisiones a la atmosfera,

“Por ahí se ha dicho que hay algunas que no cuentan con licencia, las que no cuentan están suspendidas y unas incluso ya hasta quebraron, hoy no hay ninguna empresa que no tenga un Manifiesto de Impacto Ambiental, por ahí hay un juego donde una es la razón social, otra es el nombre comercial, nosotros entendemos muy bien porque tenemos que actuar hasta donde la ley nos lo permite”, declaró.

Tema recurrente

Señaló que los malos olores ha sido un tema recurrente en Ensenada y particularmente en El Sauzal, pero se han realizado recorridos a las empresas pesqueras para revisar que tengan sus licencias de emisiones a la atmosfera al día.

“La empresa que multamos con más de medio millón de pesos y estuvo suspendida alrededor de un mes es porque no tenía su licencia de emisiones, sus manifiestos no eran los correctos y detectamos denuncias de una mala disposición, en la administración pasada hubo una empresa de Sonora que le permitieron recoger residuos que eran para transportarlos a Sonora pero los estaban disponiendo de una manera incorrecta e interpusimos una denuncia ante la fiscalía”, agregó.