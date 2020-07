‘Se deben unificar criterios en reapertura’

Ensenada, BC.- Ante la inminente reactivación económica de Ensenada, líderes empresariales coincidieron en que aún hay bastante confusión en los trámites y procedimientos que se deben llevar a cabo para reabrir un negocio, por lo que es necesario que autoridades de los tres niveles de gobierno unifiquen criterios para hacerlo más simple.

En un panel realizado por FRONTERA, el Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Baja California, Jorge Menchaca Sinencio, consideró que el proceso para la reapertura de negocios no ha sido nada claro y hay bastante confusión en los comerciantes.

“Tenemos que entender que formamos parte de una federación, un estado y un municipio, sin embargo, cada uno de ellos han generado sus propios protocolos y uno tiene que estar al pendiente, los que nos presenta la federación a través del IMSS y que tenemos que cumplirlos, nos han presentado los protocolos el Gobierno del Estado y ahora el Ayuntamiento está haciendo lo mismo a través de su Dirección de Desarrollo Económico”, refirió.

No obstante, dijo que para la mayoría de los comerciantes este proceso se ha vuelto algo bastante engorroso ya que es una gran cantidad de trámites en distintas dependencias.

“Las autoridades deben trabajar en unificar estos requerimientos y las empresas que son esenciales y que son las únicas que deberían estar trabajando en este momento puesto que estamos en semáforo rojo, deberían ya de cumplir con todos los protocolos de salud y las que no están abiertas y que se empezarán a abrir en cuanto el semáforo pase a naranja, deberían ya estar llenando los protocolos”, apuntó.

El Presidente de la Federación Baja California de Coparmex, Armando León Ptacnik, coincidió en que los empresarios deben irse empapando de los trámites y procedimientos que deben llevar a cabo para cuidar a sus empleados, a sus clientes y poder abrir nuevamente cuando la autoridad lo determine.

“Si seguimos los protocolos al pie de la letra, técnicamente no tiene por qué haber más contagios y podemos trabajar todos bien y de manera ordenada, y que la autoridad sea muy estricta en la vigilancia de los protocolos, si va a un restaurante o un hotel y están cumpliendo, perfecto, peor de lo contrario que se aplique la amonestación correspondiente”, expresó.

En relación a la “Nueva Normalidad, el Presidente del Consejo Ciudadano BC, Mario Zepeda Jacobo, planteó que hay bastante desinformación e incluso información malintencionada para confundir a los ciudadanos.

“Eso de la nueva normalidad tenemos que estar conscientes de que tenemos que cambiar nuestra actitud hacia las relaciones y nuestro comportamiento, mientras este el semáforo en rojo hay que tener sumo cuidado y cuando vayamos saliendo seguir conservando estas medidas para poder protegernos porque esto no se va a ir porque ya no hubo un muero hoy, esto va a continuar porque en cualquier momento hay un rebrote”, señaló.

Las pérdidas por la pandemia

Jorge Menchaca mencionó que derivado de la pandemia Covid-19, en Ensenada han cerrado alrededor de 400 negocios que lo más probable es que no vuelvan a abrir.

“El turismo es el sector que ha recibido el golpe más fuerte en esta pandemia y no está a discusión, ha sido afectado en un 70% de sus actividades, es delicado y preocupante para los comerciantes de la zona turística que pagan rentas en dólares, hay momentos de crisis en los que se tiene que activar el ingenio para poder salir adelante, yo veo a varios comerciantes tomando con la mejor actitud esto”, comentó.

León Ptacnik, consideró que para el resto del año el panorama es poco alentador, ya que el empresario prácticamente está solo para tratar de sacar adelante a la economía.

“A diferencia de lo que se ha hecho en otros países, México ha sido una excepción, no hemos contado con apoyos gubernamentales y cuando hablamos de eso no estamos pidiendo que se nos regale dinero, ni nada por el estilo, hemos pedido que se difieran algunos pagos, pero el gobierno no ha respondido, estamos solos y eso va a hacer que tardemos más en reactivarnos”, advirtió.

Áreas de oportunidad

Por su parte, Mario Zepeda, consideró que a pesar de la difícil situación que atraviesa la economía, también se ha reforzado el consumo local y las ventas en línea o a través de aplicaciones móviles.

“Es un área de oportunidad porque las tienditas de las esquinas y de las colonias tienen un poco más de afluencia porque la gente trata de salir lo menos posible, generalmente esas tienditas son las que tienen productos regionales, la gente ya no sale a Tijuana o San Diego a hacer compras, eso es un beneficio relativo porque debemos apoyar a nuestras empresas ahora que más lo requieren”, opinó.

Finalmente, Jorge Menchaca dijo que a través de Canaco están acercando préstamos a través de la banca para poder ayudar a las empresas a que vuelvan a reabrir y se mantengan vivas.

“No nos conviene a nadie que las empresas cierren, porque no es que vayan a desaparecer los comerciantes, los comerciantes continuarán siendo comerciantes permanentemente, el problema es que en nuestro país el 60% de la gente se dedica al comercio informal y se tardaron más de dos décadas el poder jalar a la gente hacia la formalidad y esta pandemia al no recibir apoyos muchos van a migrar al área de la informalidad”, aseveró.