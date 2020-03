Sancionan con 43 mil pesos a bar donde murieron dos personas

Ensenada.- El Director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, José ángel León Zumarán, informó que la sanción aplicada al bar Papas & Beer fue de 43 mil pesos, sin embargo, permanecerá clausurado.

“Los sellos pueden ser retirados, hasta que el empresario del centro nocturno nos presente por escrito sus normas de seguridad, hay que hacer énfasis que en el artículo 23 del reglamento nada más se estipula que los centros nocturnos se hacen cargo de las medidas de seguridad, en el reglamento no está detallado qué conlleva”, explicó.

En ese sentido, el funcionario comentó que se realizará una reunión de trabajo con los empresarios de diferentes centros nocturnos para empezar a trabajar en modificaciones al reglamento para que posteriormente lo presente presidencia y sea aprobado por el cabildo.

Adelantó que la propuesta contemplará arcos de seguridad en los centros nocturnos, sin embargo, falta determinar en cuáles basándose en la capacidad, además del uso de paletas de seguridad para centros nocturnos y bares de menor afluencia.

“Es difícil decir en qué capacidad se solicitaría arcos o paletas pero ya está el acuerdo para ponernos a trabajar en eso, también queremos que todo el personal que labora en operaciones en los centros nocturnos empiecen a portar un gafete de identificación, meseros y personal de seguridad”, indicó.

León Zumarán dijo que otra de las propuestas es que los centros nocturnos cuenten con alguna mujer dentro de su equipo de seguridad, ya que actualmente no están obligados y generalmente las inspecciones en la entrada las realizan hombres.

Detalló que particularmente en el caso del Papas & Beer hasta el día del incidente contaba con 40 elementos de seguridad.

“Desconozco como entró y cómo salió, y qué capacitación tienen los guardias pero sé que sí contaban con el persona, nosotros no evaluamos si están calificados o no, no es mi área, yo evaluó que tengan guardias de seguridad “, declaró.