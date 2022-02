San Quintín está peor que antes: Martiniano Hernández

Ensenada, B.C.- Martiniano Hernández Pérez, quien fue uno de los principales promotores para que San Quintín se convirtiera en Municipio, manifestó que el trabajo del Concejo Fundacional Municipal de San Quintín no se ha visto reflejado en mejorías para la zona, sino por el contrario.

“Yo fui el presidente del Comité Pro Municipalización que logró ese objetivo de ser municipio y lo hicimos con el fin de mejorar las condiciones de la población porque estamos muy alejados y siempre nos dejaban al último en las decisiones de Ensenada, sin embargo, aunque hay cosas positivas, hay muchas cosas en las que no se ha avanzado nada”, expresó.

Hernández Pérez consideró que no se eligió correctamente a quienes conforman el primer Consejo Fundacional, ya que, según su perspectiva, es gente que no tiene conocimiento de las necesidades de San Quintín.

Involucraron gente que no tienen nada que ver, no conocían la situación de San Quintín, nunca se habían involucrado en el desarrollo de la zona y por esa razón vemos que hay muchas cosas en las que no se avanza como los servicios públicos y en la adecuación de los reglamentos propios de San Quintín, no hemos visto ningún avance en ese sentido”, señaló.

El promotor de la municipalización dijo que hasta 2024 San Quintín elegirá a su primer presidente municipal, por lo que es sumamente importante que es importante que el Consejo Fundacional vaya sentando las bases de un municipio prospero.

En relación a la seguridad pública, mencionó que cada vez hay más accidentes por gente manejando en estado de ebriedad o porque no respetan los señalamientos.

“No hay orden, se sigue trabajando con los reglamentos de Ensenada y no han dado a conocer que se hayan adecuado los reglamentos propios de San Quintín, no hay patrullas, hay muy pocos elementos y los camiones recolectores no pasan a recoger la basura”, apuntó.

Asimismo, consideró que las calles están en pésimas condiciones, y luego de las lluvias ha sido más notorio.

“Si han arreglado cuatro o cinco calles por las ocho delegaciones pues no es nada porque las delegaciones ya son muy grandes y requieren por lo menos de un mantenimiento con motoconformadora, cosa que no ha pasado”, declaró.

Por último, dijo que San Quintín es un municipio con gran riqueza territorial y de recursos naturales e incluso gran potencial turístico, sin embargo, falta gente preparada que sepa explotar al máximo sus bondades.

“Participé y luché por 20 años para que San Quintín fuera municipio y tomara sus decisiones, espero que eso en algún omento se vea reflejado en la realidad, en este momento no estamos viendo un avance como se hubiera querido, pero tengo fe que en 2024 se cumplan esos objetivos”., concluyó.