San Quintín, en el olvido de Armando Ayala Robles

Ensenada, BC.- Aunque el abandono en San Quintín por parte del Municipio viene de muchos años atrás, luego de que se convirtiera en municipio en febrero de este año, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, prácticamente se ha deslindando de la zona Sur, señaló Lucila Hernández García, vicepresidenta del Consejo Regional Ciudadano del Valle de San Quintín.

“En la municipalización no se nos consultó, somos más de 80 mil indígenas en el Valle de San Quintín de los 115 mil habitantes, se violaron los derechos y ya que hicieron lo de la municipalización, el Alcalde a partir de ahí abandonó San Quintín

La también directora general de la Alianza de Mujeres de Diversos Colores A.C. consideró que en la actual administración que preside Armando Ayala Robles, las cosas han empeorado, pues los recursos y la atención son cada vez menos.

“No está respondiendo como tal las promesas que ha hecho a diferentes grupos, a ninguno le ha cumplido, tiene que cumplir porque ya mero va a venir a volver a pedir el voto y no nos ha cumplido, así como anduvo en campaña casa por casa, que ahora se preocupe porque las despensas lleguen casa por casa”, indicó.

Durante años han tenido problemas con los servicios públicos, señala Hernández García, principalmente la basura y la falta de agua, y aunque llegaron a pensar que con la cuarta transformación y el nuevo gobierno las cosas iban a mejorar, actualmente no han visto avances.

“Desde el 2015 que fue el movimiento de los jornaleros no ha cambiado mucho, ha empeorado, con este nuevo gobierno los programas están totalmente desbaratados, nos sentimos en más abandono que nunca, con la 4T no ha habido gran cambio, porque los delegados no tienen la capacidad de arreglar una lámpara de una comunidad”, expresó.

En ese sentido, comentó que hay comunidades que están en total oscuridad debido a que únicamente funciona una lámpara, la mayoría de las calles continúan totalmente destrozadas y la recolección de basura es prácticamente inexistente.

“Los delegados se quejan de que no tienen recurso, desde que entró esta nueva administración al parecer desconoce la forma de trabajar y llevar una agenda de gobierno porque está totalmente desvinculado, los gobiernos anteriores se vinculaban con las comunidades porque aquí todas tienen un comité, pero hoy hay una total desvinculación y una total desatención”, enfatizó.

No obstante, la vicepresidenta del Consejo Regional Ciudadano del Valle de San Quintín puntualizó que el tema más preocupante en San Quintín y que tampoco ha sido atendido es la seguridad, pues cada vez hay más homicidios y el tiempo de respuesta de la policía es muy lento.

En mayor riesgo por Coronavirus

Lucila Hernández recordó que una de las principales demandas del movimiento de los jornaleros que se llevó a cabo en 2015 fue mejorar los servicios de salud, ya que los habitantes no cuentan con buena atención ni especialidades en los hospitales, sin embargo la situación se ha agravado con la pandemia del covid-19.

Según las cifras proporcionadas por el 23 Ayuntamiento de Ensenada, el 7 de mayo se tenía un registro de 16 casos positivos de covid-19, cero sospechosos y una defunción, sin embargo, de acuerdo con Lucila los indígenas están en mayor riesgo.

“Nos piden quédate en tu casa y que lo principal para atacar el coronavirus es el lavado de manos, ¿cómo le va a hacer la comunidad si no hay agua?, hay más de trece comunidades que no cuentan con la red de agua y hay otras que tenemos la red pero no nos mandan agua”, lamentó.

Consideró que las acciones preventivas han sido muy menores a la zona urbana, recientemente se desinfectaron algunos mercados grandes y autoridades realizaron un leve recorrido después de que tuvieron más de quince casos.

“El Alcalde nos ha hecho muchas promesas pero no las ha cumplido, nosotros cada vez nos sentimos peor, inseguros y vulnerables porque en esta zona está la parte esencial del trabajo, la mano de los jornaleros y además indígenas, somos los más vulnerables ante el Covid-19 a nivel nacional, estamos muy vulnerables ante la pandemia porque seguimos trabajando y no tenemos agua”, manifestó.