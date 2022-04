Saldo blanco tras el sismo en Ensenada

Ensenada BC.- Tras el sismo registrado la noche del jueves 14 de abril en Ensenada, el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil en Ensenada, Julio César Obregón Angulo, aclaró que no hubo ninguna situación de gravedad, pero sí hubo una alerta de tsunami.

El epicentro fue cerca de la mancha urbana hacia el lado de El Sauzal de Rodríguez, inicialmente se reportó con una intensidad de 4.7 en la escala de Richter, posteriormente fue reclasificado a 4.6, obviamente esas actividades sí generan un gran movimiento en el municipio de Ensenada, la mayoría de la población lo sintió y generaron los reportes que corresponden”

Informó.

El funcionario informó que toda el área de Protección Civil se activó inmediatamente y el personal se fue a hacer las revisiones dentro del plan de contingencia para actividad sísmica.

“Iniciamos por el lado de El Sauzal, y tenemos diversos grupos de trabajo que nos informaron el estatus de los hospitales, Pemex, centros energéticos como Energía Costa Azul, Z Gas e Iberdrola, todos se comunicaron con nosotros y reportaron que no hay ninguna situación”, detalló.

Caída de rocas

El titular de Protección Civil comentó que también hubo reportes de caída de rocas, primero se dijo que fue en la carretera escénica y posteriormente en la carretera libre, sin embargo, la Dirección de Seguridad Pública y elementos de la Guardia Nacional acudieron y reportaron que no había novedad en ninguna de las dos carreteras.

“No hubo ninguna situación estructural o que ponga en riesgo la vida de las personas, todos los reportes que llegaron al 911 se descartaron, no hay ninguna situación que lamentar, no hay deslaves en las carreteras, no hay ningún derrumbe”, enfatizó.

Por otra parte, declaró que al inicio de donde se presentó la actividad sísmica se generó una alerta de tsunami, debido a la cercanía de la costa.

“Se generó una alerta de tsunami, posteriormente analizando la información, la lejanía, la profundidad, de donde se presentó la actividad sísmica, ya se descartó la alerta de tsunami, en el estado no se descarta que tengamos esas actividades sísmicas por eso siempre debemos estar preparados”, aclaró.