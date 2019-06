Robo con violencia a la alza en Ensenada

En reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), el subprocurador de Justicia en Ensenada, Cristian Colosio Lule, informó que los primeros cinco meses del año los homicidios van a la baja pero los robos con violencia a la alza.

“Desafortunadamente el robo con violencia y el robo de vehículos son los dos delitos que tenemos marcados que van ligeramente a la alza, estamos trabajando mucho en ello, pero sí es importante que tengamos el apoyo de otras corporaciones como la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Federal, que nos apoyen con la prevención de estos delitos”, indicó.

El funcionario dijo que de enero a mayo hubo un incremento del 18% en robos con violencia, mientras que en homicidios ha habido una disminución comparado con el año anterior, en los primeros cinco meses de 2018 fueron 111 víctimas y este año fueron 79 en el mismo periodo, lo que representa una baja del 29%.

“Pueden ser muchos factores, puede ser que la gente que está cometiendo esos delitos no es gente de aquí, puede ser también que la gente cuando comete un delito que no es tan relevante y al momento que no hay una consecuencia jurídica en su contra, probablemente se atreven a cometer otro tipo de actividades un poco más enérgicas”, señaló.