Responsabilizan a Director de la Policía por casos de Covid-19 en la corporación

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se manifestaron ayer en el Palacio Municipal y tomaron las cajas de recaudación de rentas argumentando que las estrategias del Director Adrián Ortiz Ortiz, ponen en riesgo la salud de los policías, ya que ha habido varios casos positivos de Covid-19.

Algunos oficiales portaron pancartas con frases como: “Policías con Covid-19 sin medicamento”; “Policías sin seguro de vida”, La salud de los policías es importante, atendemos a la ciudadanía”.

Jesús Luna Lezama, policía en retiro y representante de los policías jubilados, mencionó que a partir de la entrada del nuevo director, una de las estrategias es la rotación del personal mensualmente en las delegaciones.

“No nos oponemos a las estrategias de seguridad que buscan dar un mejor servicio en materia de seguridad, el tema es que hoy en día por la situación de la pandemia no es prudente cambiar al personal de una delegación a ora porque los expone aún más.

De acuerdo al vocero de la policía, actualmente hay tres casos confirmados de Covid-19 en la corporación, quienes permanecen resguardados en sus domicilios y su estado de salud es monitoreado a través de llamadas telefónicas.

“Hay antecedentes de compañeros en activo que resultaron contagiados y que incluso contagiaron a algún familiar y lo más grave es que no están recibiendo los medicamentos necesarios a través del seguro social, no estamos en desacuerdo de los cambios que regularmente suceden dentro de la corporación, el tema es que no es el momento para que se realicen”, expresó.

Los policías exigieron que momentáneamente se detenga la rotación de personal y exigieron una reunión con el Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, quien hasta el momento no ha querido reunirse con ellos.

En ese sentido, el regidor independiente, Raúl Vera Rodríguez, consideró que el Director y el Alcalde deben tomar cartas en el asunto rápidamente, ya que incluso ha habido familiares de policías que han perdido la vida tras haber sido infectados.

“El Alcalde no puede jugar con la salud de los compañeros policías, no es un capricho, es un tema de salud de los compañeros y sus familias ya hay una policía que falleció su hermana, no estamos jugando”, declaró.