 Requerimos carreteras modernas y seguras: Consejo Ciudadano BC

Las carreteras del municipio Ensenada continúan en mal estado, en anteriores administraciones se privilegió una carretera Puertecitos - Laguna Chapala cuando el “tramo de la muerte”, que ocasiona más fallecimientos cada año que no se construye, señaló Mario Zepeda Jacobo, Presidente del Consejo Ciudadano BC.

“Sabemos de la promesa de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador es de reponer la carretera Transpeninsular y qué bueno, pero privilegiemos la demanda, donde hay más tráfico es en los accesos y salidas de Ensenada”, opinó.

El empresario dijo que parece una burla que cada administración se compromete a mejorar el tramo del Bulevar Ex ejido Chapultepec - Maneadero y así tiene 30 años, un argumento socorrido es que dicho tramo es responsabilidad municipal y no federal, motivo por el cual no se le han asignado recursos.

“Es una falacia, en la zona previa del ex ejido Chapultepec se construyó el bulevar a cuatro carriles de concreto hidráulico cuando también corresponde al municipio, y toda la Avenida Reforma hasta la calle Nueve de Ensenada, ese argumento es solo un pretexto”, consideró.

Por otra parte, comentó que la carretera escénica Tijuana – Ensenada, está en riesgo de desplomarse de nuevo en cualquier momento, pues a pesar de las reparaciones tienen conocimiento de que continúan con problemas de grietas.

“Cuando se desplomó en 2013, propusimos se estableciera una conexión de la carretera libre con la carretera de cuota a la altura de Bajamar, mismo tramo que fue rechazado por la SCT ya que era muy poca inversión que los obligaría también a mejorar la carretera libre Tijuana – Ensenada”

En su lugar han promovido construir una nueva carretera de cuota que haga dicha conexión en Bajamar y llegar al Sauzal, sin embargo, esta carretera nueva de cuota implica un costo de mil millones de pesos solo para pago de derechos de vía, y un costo de 2 mil millones de pesos para construir una carretera de aproximadamente 24 kilómetros, esto según expreso el Presiente Municipal electo.

“Proponemos que en lugar de hacer una nueva carretera de cuota de 3 mil millones de pesos ampliemos la carretera libre, que tiene derechos de vía suficientes para hacer cuatro carriles más, y con un costo estimado 800 millones de pesos, que puede conectar también a Bajamar y evitar hacer gastos faraónicos en su construcción y en el gasto de la población durante quizá 50 años”, planteó.