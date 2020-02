Reportan delicados a 5 niños del choque en Ensenada

ENSENADA, BC.- Los cinco niños que resultaron lesionados en el accidente registrado la mañana del sábado 1 de febrero en el cañón Buena Vista, se encuentran internados en el Hospital General, algunos han sido intervenidos quirúrgicamente pero su estado es delicado, informó Antonia Valenzuela Estrada, promotora deportiva.

“Estos niños estaban jugando en mi torneo desde hace como seis años, por eso hay mucho cariño y mucho dolor, lo que yo puedo platicar es que eran unos niños muy humildes, de muy escasos recursos, eran de El Zorrillo, casi todos eran hijos de jornaleros”, declaró.

Mencionó que de acuerdo con la información proporcionada por familiares, los hermanos Juan López y Ángel López se encuentran internados y se reporta más grave a Ángel, quien fue operado la noche del sábado.

Dijo no tener información más precisa del estado de César López y Óscar Damián García, sin embargo dijo que también se encuentran delicados, al igual que la niña que era portera del equipo, Jeny Larios.

“Se comunicó la tía de la portera y me dice que está un poco mejor, la chica está delicada, tiene una lesión en la pierna y en el estómago tiene golpes internos, ayer le extirparon el vaso y está pendiente otra operación, por ahí trae una hemorragia, está delicada”, detalló.

Con profundo dolor, recordó a los cuatro fallecidos, como unos niños que soñaban con ser grandes futbolistas.

“Eran muchachos con muchas ilusiones, muchos planes, eran muy estudiosos, tenían buenas calificaciones, nunca tuvimos quejas de ellos”, expresó.

En relación a la delegada del equipo, Rocío Morales Ayala, quien también falleció en el accidente, la recordó como una gran mujer que siempre estuvo preocupada por inculcar el deporte y mantener a los jóvenes alejados de las adicciones.

“Ella llevaba a los niños, al principio ella los llevaba en micro y eran como 18 niños, después ella se compró un carrito y ahí traía a los niños, ella cargaba con todos porque lamentablemente la mayoría de los padres que viven en aquel lado se enfocan más en trabajar que en andar con sus hijos”.

Antonia Valenzuela mencionó que el día del accidente, uno de los niños se quedó dormido, sin embargo, su padre le habló antes de irse a trabajar para que fuera al partido y el optó por tomar un camión ya que el resto de sus compañeros ya se había ido.

“Al niño no le tocó, llegó a la unidad y más tarde se supo de la tragedia, nosotros estábamos tan impactados por toda la situación que no pensamos en la preocupación de sus padres pero él no sabía el número de sus papás, subimos un aviso a la página y más tarde llegó el papá muy preocupado pero contento porque estaba bien”, relató.

Apoyarán a familiares

La promotora deportiva comentó que están muy agradecidos con el gobierno municipal que ha proporcionado los espacios donde serán sepultados los fallecidos y con el Gobierno del Estado que aportará a los gastos funerarios.

“Todavía hay gastos por cubrir, nosotros por parte de la nueva liga estamos organizando todo tipo de eventos, yo estoy en contacto con los grupos varonil, femenil e infantiles para que hagamos colectas”, indicó.

Este lunes 3 de febrero a partir de las 9:00 horas se realizará una serie de encuentros deportivos en la Unidad Deportiva de Pórticos del Mar, donde jugaban los niños.

“El Club Manchester va a poner una taquiza para que todo lo que se recolecte vaya a las familias, ahorita ando en el mercado campando para llevarles unas ollas de comida a los que están velando, hay gente que está comprando bebidas para llevar al evento y vender”.

Para mayor información sobre los próximos eventos en apoyo a las familias, se estará publicando en el facebook Nueva Liga de Pórticos del Mar.