Renuncia presidente de Canaco Ensenada  

Ensenada, BC.- A cuatro meses de que concluya su segundo periodo como presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño renunció por motivos personales, por lo que el próximo lunes 3 de octubre se elegirá un nuevo presidente.

“Yo estoy renunciando, lo estoy haciendo con todas las de la ley, ya hicimos una convocatoria, ya se presentó una planilla y el 3 de octubre va a haber una asamblea general y después van a elegir un nuevo presidente, a mí me faltan cuatro meses para terminar, pero estoy renunciando antes por motivos personales, no me está corriendo nadie, voy a seguir en Canaco como vicepresidente, pero no puedo ser presidente porque no tengo tanto tiempo”, manifestó.

Rafael Chávez recordó que este es su segundo periodo, cada uno de tres años, por lo que estaba por cumplir seis años al frente del comercio.

Unidad y trabajo de Canaco Ensenada

“Ganó la planilla azul y ellos seis junto con los seis consejeros que fueron elegidos el año pasado, entre los 12, van a elegiral nuevo presidente de Canaco”, detalló.

El empresario reconoció la unidad y el trabajo que hizo en conjunto con los comerciantes durante los últimos dos años que fueron los más complicados a causa de la pandemia por Covid-19.

“Fue la época más difícil de todo el siglo, haber sacado adelante al comercio de Ensenada de la pandemia ha sido lo más importante de este último trienio, esto no sucedía hace 100 años y espero que nunca le vuelva a tocar a ningún presidente lidiar con algo así, donde hubo cero trabajo, cero comercio y responsabilidades a más no poder”, señaló.