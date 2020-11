Renovará Ayala Plaza de la Patria

ENSENADA, B.C.- El presidente Armando Ayala Robles encabezó la presentación del proyecto de renovación de la Plaza Cívica de la Patria, contemplado en el Programa Emergente de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno Federal.

El primer edil agradeció la disposición del presidente la república Andrés Manuel López Obrador, así como las gestiones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, para mejorar la imagen del Municipio de Ensenada mediante los 201 millones de pesos autorizados a fondo perdido para distintas obras en la localidad.

“Este que cuesta 37 millones de pesos, más el malecón de 30 millones, más el del Parque Revolución, el mercado público municipal y los de la Colonia 89, son a fondo perdido. No se está endeudando, no es préstamo, no es crédito. Es recurso que manda el presidente de la república”, afirmó Ayala Robles.

El alcalde agregó que la Sedatu sacará convocatoria de licitación durante este mes, en la que podrán participar compañías locales.

Norma Elvia Martínez Santos, coordinadora general de Gabinete del XXIII Ayuntamiento, recordó que el municipio quedó entre los 67 seleccionados para recibir un recurso extraordinario del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu.

Esto, como parte de la estrategia del Ejecutivo Federal para reactivar la economía derivada de la crisis provocada por la pandemia por COVID19, que se verá reflejada en 7 proyectos estratégicos para la localidad.

“Son 201 millones de pesos para la rehabilitación de la playa municipal, una construcción de área deportiva, un centro comunitario y parque en la Colonia 89, la renovación del mercado en el ex palacio municipal en la avenida Gastélum, la renovación de la Plaza Cívica de la Patria y el Parque Revolución”, refirió Martínez Santos.

Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura, explicó que la renovación incluye mejora de áreas verdes y reubicación de vegetación; más espacios de sombra; reubicación de algunos monumentos para espacios especiales; una fuente monumental de más de 6 metros de altura con estrado para presentaciones; explanada con fuentes subterráneas interactivas; modificación de módulos sanitarios y de turismo, así como una cascada.