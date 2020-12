Regresarán consultorios de UMF No. 8 del IMSS Ensenada a su ubicación habitual

Ensenada, BC.- A partir del 14 de diciembre los consultorios de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California, regresarán a su ubicación habitual, en calle Reforma No. 84, Fraccionamiento Bahía, donde brindarán atención preventiva integrada en sus dos turnos, informó el jefe de servicio de Medicina Familiar en la UMF No. 8, doctor Raúl Ozono Castro.

Cabe recordar que de manera temporal los consultorios de dicho nosocomio se trasladaron a las instalaciones de la Subdelegación Ensenada, mientras se realizaban adecuaciones en su infraestructura para salvaguardar la integridad de los derechohabientes durante la actual contingencia sanitaria y brindar un mejor servicio.

Con el fin de no generar aglomeraciones, exhortó a la población a que acuda únicamente la persona citada y con 30 minutos de anticipación; ”éste es tiempo suficiente para pasar por el filtro sanitario y presentarse en su consultorio, de esta manera se evitan filas y esperas innecesarias, indicó.

El doctor Ozono Castro conminó a pacientes de riesgo, como diabéticos e hipertensos, a que aprovechen el programa de receta resurtible y envíen a un familiar a surtir el medicamento para su tratamiento.

En los consultorios de la UMF se estará brindando atención de manera regular, por lo que invitó a los derechohabientes a que obtengan su cita por la aplicación IMSS Digital, ya sea que descarguen la App en un teléfono inteligente o entren al micrositio https://citamedicadigital.imss.gob.mx/ o bien, pueden agendarla por vía telefónica al 800 681 2525.