Regidores se oponen a aprobar temas al vapor

Durante la sesión de cabildo ordinaria realizada el miércoles 4 de marzo, el Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, externó su molestia porque los regidores no aprobaron diversos puntos de acuerdo, sin embargo, el regidor Raúl Vera Rodríguez, señaló que constantemente el alcalde quiere que sean aprobados por obvia y urgente resolución y sin un análisis previo.

El Alcalde Armando Ayala, reclamó a los regidores por haber votado en contra de un convenio con el Gobierno del Estado y en contra de analizar la venta de algunos bienes que son propiedad del Gobierno Municipal.

“El Ayuntamiento no tiene dinero y estamos respaldados en el apoyo de nuestro gobernador, creo que eso no es correcto y que se haya votado en contra que se pueda analizar la venta de los bienes que no se utilizan en el Ayuntamiento y utilizar ese dinero para el problema que tenemos en nuestras calles no es correcto”, expreso.

Minutos después el Alcalde solicitó un receso y no volvió a reanudar la sesión, lo que generó la molestia de los regidores de las distintas fuerzas políticas con presencia en el Ayuntamiento, excepto los de Morena.

“No pasamos varias de las iniciativas que tenía el alcalde por obvia y urgente resolución porque consideramos que faltaba tener más información para poder votar, es algo de lo que ha venido abusando durante todas las sesiones, la verdad es que perdió la compostura como presidente municipal, se levantó de la mesa, se retiró del recinto y regresó después de 15 minutos a cancelar la sesión”, señaló.

El regidor consideró que el Presidente Municipal no lo hizo correctamente, ya que de acuerdo al reglamento, cuando se solicita un receso se debe reanudar.

“Quieren sacar en remate bienes del Ayuntamiento pero no tenemos un inventario con un costo aproximado, vamos al revés, primero quiere que aprobemos que se venda y luego nos informan cuánto recaudarán, que esos temas vayan a comisiones, se revisen y ya veremos si lo votamos a favor o no”, explicó.