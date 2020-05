Regidor señala deficiencias en filtros sanitarios 

Ensenada, BC.-Derivado de denuncias ciudadanas por las largas filas registradas en los filtros sanitarios instalados en la entrada a Ensenada, el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez, acudió al lugar para corroborar que están operando de manera deficiente.

“Me di cuenta que no están estandarizados los procesos, no hay protocolos para la gente que está ahí, hay dos personas nada más, una chica de servicios médicos municipales y otro chico que está como voluntario de la Cruz Roja, estuve tomando tiempos y me di cuenta que más o menos en una hora pasan alrededor de 200 vehículos, por eso la cola se hizo hasta de cuatro horas”, indicó.

El funcionario dijo que es necesario reforzar el filtro con más detectores de temperatura, y aprovechar la presencia de los elementos de la Guardia Nacional.

“Hay alrededor de ocho elementos de la Guardia Nacional, ellos también pueden agarrar un termómetro y participar, es necesario jalar más personal médico para tener a seis u ocho personas tomando temperaturas”, consideró.

Raúl Vera planteó que es necesario que se cuente con un análisis estadístico donde se detalle a cuántas personas se regresó, de dónde venían y cuál era el motivo de su visita.

“Le sugerí al director de la policía que pusiera un reductor de velocidad o un alto en la carretera de Ensenada- Tijuana, porque la gente pasa durísimo y ahí se retorna la gente que están regresando pero no hay una señal para que bajen la velocidad”, apuntó.

El regidor consideró que es necesario cerrar bien las salidas paralelas que hay en El Sauzal, ya que por ahí la gente busca ingresar a la ciudad.

“Es urgente establecer un solo carril para la carga pesada y evitar que los carros se metan a ese carril y si lo hacen infraccionarlos porque la carga pesada son choferes que llevan manejando entre 12 a 24 horas y los tenemos esperando otras cuatro en el filtro, es cuestión de tiempo para que un chofer se quede dormido ahí y ocurra una desgracia”, explicó.

El funcionario recordó que la Comisión especial Covid se instaló aproximadamente hace un mes y no ha vuelto a sesionar, y aunque a través del Fideicomiso de Ensenada se autorizó una donación por 15 millones para el tema Covid, sin embargo se desconoce cómo han sido utilizados los recursos.

“Yo me pregunto ¿dónde está el dinero que hemos autorizado?, ¿por qué nada más dos personas con termómetro?, el primer paquete incluía como 4 millones y medio de pesos, yo me preguntó si de ahí no nos da para reforzar más el filtro, claro que sí, pero no hay un líder que esté organizando a la policía y a la Guardia Nacional”, lamentó.