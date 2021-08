Regidor independiente denuncia venganza política del Alcalde

Ensenada.- A través de sus redes sociales, el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez, denunció que un día después de votar en contra de la municipalización del agua, presuntamente el Alcalde Armando Ayala Robles tomó represalias en su contra.

“Un día después de votar en contra la orden que le dio el Gobernador Jaime Bonilla de aprobar la municipalización del agua y transferirnos una deuda de mil 702.10 millones de pesos que tiene la Cespe y que representa casi el presupuesto anual del Gobierno Municipal, el Alcalde decide retirar personal sindicalizado adscrito a mi cargo, y que tiene como función atender a la ciudadanía en las diversas gestiones que he comunicado a través de esta página”, detalló.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Raúl Vera comentó que él representaba el octavo voto en contra, necesario para que la iniciativa se detuviera y que incluso en la primera sesión de cabildo del miércoles 4 de agosto la iniciativa no fue aprobada, sin embargo, posteriormente se llevó a cabo otra sesión en la que únicamente estuvieron presentes los regidores que habían votado a favor en la primera sesión, logrando así la aprobación de la iniciativa.

No poner en riesgo la distribución

Repruebo contundentemente esta intimidación del Primer Edil y lo invito a comportarse democráticamente, pero sobre todo con responsabilidad para no dañar más las finanzas municipales y poner en riesgo la distribución del líquido vital

Escribió Raúl Vera en sus redes sociales.

El regidor independiente afirmó que no es la primera vez que Ayala realiza este tipo de acciones para tomar revancha.

“Ya lo hizo con regidores que participaron en el anterior proceso electoral en contra de su reelección, quitando a su personal. Sin embargo, esta no debe ser la forma de gobernar, no me voy a doblar ante estas intimidaciones, repudio la violencia política por el simple hecho de pensar diferente”; afirmó.