Regidor aprovecha disculpa para hablar de sus aspiraciones políticas

Ensenada BC.- Luego de que el regidor independiente Miguel Orea de Santiago fuera sentenciado a emitir una disculpa pública a la ex candidata a la alcaldía, Brenda Mendoza Kawanishi, por violencia política contra las mujeres en razón de género, el regidor convocó a los medios de comunicación y aprovechó al espacio para manifestar sus aspiraciones políticas.

Cabe recordar que la sentencia fue emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, dictada en el procedimiento sancionador PES-110/2021 del 8 de diciembre de 2021, declarando la existencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida al regidor, por la publicación en el perfil del denunciado en la red social Facebook.

Independientemente del proceso jurídico de impugnación que ya está en proceso, ofrezco una sincera disculpa, de corazón y por convicción propia, a la mujer y sobre todo al ser humano, por el hecho de que una crítica política la tomara como personal, contra su género, respeto mucho su interpretación y por ello una disculpa, mi excusa y mi argumentación la haré en los tribunales”

Expresó.

La disculpa

Durante la rueda de prensa convocada por el regidor, se limitó a poner un video con la disculpa, sin embargo, en ningún momento mencionó el nombre de la afectada.

“A la ex candidata le ofrezco todo mi respeto, tanto así que no mencionaré su nombre, buscando no revictimizarla como han hecho la mayoría de los medios de comunicación y algunos actores políticos que han hecho leña del tema buscando saciar el morbo y sus intereses personales”, opinó.

El regidor informó que próximamente estará participando en cursos de perspectiva de género para fortalecer sus conceptos y que ello sirva que en cualquier contexto ninguna mujer se sienta agredida.

Por otra parte, el regidor aprovechó el espacio para afirmar que se trata de una campaña de desprestigio en su contra y anunciar su interés de ser candidato en las próximas elecciones.

“El objetivo es obstruir, acabar mi carrera política, sabemos que ese es el elemento que nos tiene aquí el día de hoy, sabemos que una de las rutas es impedir que yo tenga participación electoral en las elecciones de 2024, es cierto, falta mucho para eso, pero tenemos dato, hemos hecho sondeos que nos posicionan seriamente para que compitamos”, afirmó.