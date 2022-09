Refuerza Ensenada seguridad: Ayala Robles

Ensenada, BC.- El Ayuntamiento de Ensenada instalará 25 torres de seguridad que permitirán tener una mayor vigilancia y respuesta en hechos violentos que se registren en el puerto.

En entrevista con Grupo Healy, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, informó que dichas torres serán instaladas con la participación de la iniciativa privada, ya que cada una tiene un costo de 700 mil pesos.

Detalló que las torres pueden llegar a medir desde 14 hasta 20 metros de altura, tienen cámaras móviles que van a permitir una vigilancia de 360 grados, así como bocinas altoparlantes por las que se podrán realizar anuncios en caso de Protección Civil, de una emergencia o algún caso de seguridad, también contarán con botones de pánico y reflectores.

Dichas torres de seguridad van a estar conectadas en el CM5 que el Centro de Inteligencia que van a construir en Ensenada con una inversión de casi 40 millones de pesos.

Recientemente anunció nuevas obras para ensenada ¿cuáles son los proyectos más relevantes?

Hemos tenido el apoyo de la federación para recursos a fondo perdido de mejoramiento urbano, han sido siete obras que se han estado impulsando en la ciudad. Ya se entregó el Parque Revolución que es el nuevo zócalo de la ciudad, ya se entregó la Plaza Cívica de la Patria, ya se entregó la calle Nueva Inglaterra en la colonia 89 y próximamente están por entregarse la obra de remodelación del malecón de Playa Hermosa.

Próximamente se estará entregando la Unidad Deportiva de la colonia 89, que son dos canchas gemelas y sus módulos para venta de comida y recreación familiar, ahí mismo se estará entregando un centro comunitario y la última obra que vamos estar entregando es el Mercado Público Municipal que va estar precisamente en la Zona Centro.

Se siguen trabajando obras estratégicas prioritarias como es el desarrollo del distribuidor vial del Nodo del Gallo, es una obra importante que se inició la administración pasada de más de 200 millones de pesos, también se sigue trabajando en la modernización del tramo Chapultepec-Maneadero, ese tramo que se le mal llamó “Tramo de la Muerte” y ahora queremos que sea el “Tramo de la Vida”, que es la conexión de Baja California Sur y el municipio de Ensenada.

El tramo que se necesita transitar para visitar La Bufadora, es un proyecto de tres carriles hacia el sur, tres carriles hacia el norte, acotamientos, banquetas, camellón central, iluminación y la construcción de tres puentes, todo eso incluye la reposición de redes de agua, drenaje, es una inversión de 600 millones de pesos.

¿Qué otras obras vienen para el municipio?

Viene la pavimentación con concreto hidráulico del distrito comercial que es la Avenida Juárez, ahí será un proyecto de 65 millones de pesos, viene también el rescate de la Zona Centro, viene el arranque de la remodelación del distrito Centro Histórico Ensenada, así lo vamos a declarar, es el primer cuadro de la ciudad y es principalmente la calle primera, Avenida Ruiz, donde se van a invertir 50 millones de pesos en la reposición de banquetas, losas, equipamiento urbano, bancas, iluminación.

Vamos a tener el arranque de la ciclovía, son 22 millones de pesos que se van a invertir en caso ocho kilómetros de ciclovía, también vamos a estar trabajando en la inversión en la sincronización de semáforos, van a ser 54 cruceros de la ciudad sincronizados y automatizados para mejorar la movilidad, se va invertir también en un centro de mando que va servir para activar ciertos cruceros en caso de emergencia, una urgencia o una persecución, dicha semaforización va a estar apegada a los derechos humanos para que en ciertos cruceros las personas invidentes o con alguna discapacidad tengan los sonidos y señalética para que puedan transitar y se de forma segura.

¿Cómo cerramos el año pasado en los delitos de alto impacto, principalmente los homicidios?

Después de seis años que no bajaban, fue un menos 8% que logramos bajar los homicidios dolosos. Este año cerramos julio con 114 homicidios menos, equivalente al 54%, en el mes de agosto del año 2021 se registraron 27 homicidios y cerramos el mes de agosto de este 2022 con 14 homicidios, equivalente al 50% a la baja; es muy difícil, casi imposible, es muy complicado lograr estos números y nosotros lo estamos haciendo.

Ensenada cuenta con un Mayor del Ejército, retieado, destaca Ayala Robles. Foto: Sergio Ortiz

¿Qué más viene para mejorar el tema de la seguridad?

Próximamente la instalación de 25 torres de seguridad ¿Qué municipio lo tiene en México? Pues prácticamente ninguno, Ensenada sería el primer municipio en Baja California en tener este sistema con la gestión de recursos con la iniciativa privada, cada torre de seguridad costaría 700 mil pesos, son de una altura de 14 hasta 20 metros, tienen cámaras móviles que van a permitir una vigilancia de 360 grados, bocinas altoparlantes que van a permitir brindar un anuncio en caso de Protección Civil de emergencia o de algún caso de seguridad, botones de pánico y reflectores, esas torres de seguridad van a estar conectadas en el CM5 que el Centro de Inteligencia que vamos a construir en Ensenada con una inversión de casi 40 millones de pesos donde van a estar conectadas las más de 300 cámaras de la ciudad, ahorita tenemos 150, vamos a meter otras 150, las 22 torres de seguridad y el sistema inteligente de sincronización de semáforos, con todo eso esperamos tener mejores resultados en materia de seguridad.

¿Cuánto se está invirtiendo en todas estas obras, tanto federales como las que trae el municipio?

Son inversiones por más de 2 mil millones de pesos, lo que va de la administración pasada, la presente y al cabo de finalizar esta administración, más de 2 mil millones de pesos entre recursos federales, estatales, municipales y la iniciativa privada.

En algunas obras que ejecutó Sedatu surgieron algunos problemas una vez terminadas, principalmente en la plaza cívica, ¿la empresa ya se hizo responsable?

Nosotros inauguramos la Plaza Cívica para que se aperturará al público en lo general, sabíamos que había aún detalles, pero había mucha presión ya por las familias porque se le devolvieran ya sus espacios públicos, aún nosotros no hemos firmado las cartas de entrega,

¿Cuándo se finaliza la entrega de una obra?

Cuando el presidente municipal firma que está de acuerdo, que la obra se hizo, es correcta, funcional, es de calidad, entonces yo firmo, ya la revisé y entonces en ese momento pasa a mi responsabilidad. Si las obras no están terminadas, si tienen detalles, si hay pendientes por concluir no se les va firmar las actas, si me pidieron que firmaran las actas y que después se arreglarían los detalles, entonces les dije primero me arreglan los detalles y me corrigen las anomalías y después les firmo el acta, como es en el caso de Playa Hermosa aún no concluyen, como es en el caso del Mercado Público Municipal que hubo un incremento de 9 millones de pesos ya que es una construcción algo antigua y que se quiso conservar su fachada. Las obras que no son concluidas y entregadas como viene en el proyecto ejecutivo no les estamos firmando las actas.

¿Actualmente cómo está la situación en materia de seguridad? Hace unos días hubo dos balaceras en Maneadero.

Tuvimos una semana sin homicidios, lógicamente se iban a presentar algunos eventos, si tuvimos dos eventos, hemos tenido todo el cuidado de estar en el tiempo y a tiempo en los llamados que hace la ciudadanía para que en menos de cinco minutos estén los elementos de seguridad pública municipal en uno si hubo detenido en otro no, los detenidos automáticamente son confiscados y trasladados a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones pertinentes como fue en el caso de la persecución que hubo el día de los incendios que hubo en el Estado, en Ensenada se registraron tres, uno en El Sauzal y dos en la Gómez Morín, el mismo viernes se hizo un operativo con más de 20 elementos y siete unidades para capturar a dos de los presuntos responsables de dichos hechos que fueron traslados hasta la Ciudad de México, que fueron líneas de investigación para dar con los responsables que causaron estos hechos, entonces nunca estamos exentos a que se presenten eventos de delitos de bajo impacto, de alto impacto u homicidios dolosos que son los que más nos preocupan, nos aquejan, pero si es importante decirlo hemos mejorado, tenemos mejores números, pero es un tema que es muy complicado y muy difícil de resolverlo y mas de fondo, es un tema que tenemos que seguir trabajando para mejorarlo, para mi es muy importante que la gente diga: estamos mejor que antes, no estamos peor que antes porque anteriormente eran entregadas las direcciones de seguridad pública y las secretarias al mismo crimen organizado, veíamos que estaban coludidos los cárteles de los crímenes organizados con los operativos de las policías fue el caso de la Policía Federal que se corrompió por eso el presidente la cambió a la Guardia Nacional y por eso la iniciativa de que la Guardia Nacional pase a ser administrada por la Sedena para que no se corrompa como pasó en el caso de la Policía Federal. Hoy en el municipio de Ensenada tenemos a un mayor del ejército retirado, el mayor David Armando Sánchez González, él fue avalado por las dependencias federales de seguridad para ocupar ese puesto y fue argumento convincente para que los regidores votaran por la elección de nuestro director de seguridad pública, aquí no hay de que yo tengo compromiso con algún grupo, con empresarios o que algún cártel me presionó para poner director de la policía, no hay ese caso, y eso nos ha servido para que haya confianza en la policía municipal.

En el tema turístico ¿cómo les ha ido con la llegada de cruceros?

Este año de acuerdo con los números de Secture se esperan 5 millones 200 mil turistas en su mayoría por tierra, arriban de diferentes estados principalmente del estado de Baja California y del sur de California, 800 mil turistas son por los cruceros, son un número importante.

¿Cuántos cruceros se esperan para este año?

315, podrían ser más, pero de entrada te puedo decir que son 315 ¿Qué significa este número para nosotros? Pues un récord porque nunca habíamos tenido ese número de arribos por parte de las líneas navieras a Ensenada, lo más que habíamos tenido era 268. ¿Cómo lo hicimos? Fuimos dos veces al Comité Internacional de Cruceros a la ciudad de Miami para que se promoviera lo que estamos haciendo en materia de infraestructura, servicios públicos, seguridad y destinos turísticos, ahí fue donde se tomó en cuenta las gestiones que hicimos y después de 12años se decidió por parte de la empresa Royal Caribbean regresar a los puertos mexicanos, principalmente a Ensenada entonces esto representa para nosotros una importante economía al año, de cada 10pasajeros bajan 5 a conocer la ciudad, por ejemplo, en Puerto Vallarta de cada 10 bajan 8 o 9, entonces para nosotros es importante ir mejorando la oferta para que haya un gasto y una mayor visita por parte de los tripulantes y turistas.

¿Tiene usted alguna aspiración política para el 2024?

Sí, siempre las he tenido, siempre va a ser para mi importante seguir trabajando por mi estado, por mi municipio, yo estoy enfocado ahorita en cumplir con mis compromisos para que mi mismo trabajo y mis resultados me crean las condiciones para yo poder participar, yo poder someterme a una encuesta y poder ganar la encuesta, como lo hice en el 2019 con la candidatura a la presidencia municipal que gané en la interna, como lo hice en el 2020 que me sometí a una encuesta para participar como candidato a gobernador, en esa encuesta yo como parte del género de hombres gané en ser el más arriba en la encuesta de todos los hombres que participaron, pero aquí le tocó a una mujer, volví a participar como pre candidato a la alcaldía de Ensenada en una interna y la volví a ganar, entonces

¿Cómo se gana una encuesta?

Con resultados, con una buena imagen, con presencia, con paciencia y con prudencia, son lastres p que dice el presidente, paciencia porque pues no hay comer ansias, presencia pues hay que trabajar y prudencia pues no meterte en problemas, entonces eso mismo te va crear las condiciones para poder tú aspirar a una diputación federal, a una senaduría o incluso hasta la misma gubernatura, nunca he descartado ninguna posibilidad seguiré trabajando por las posibilidades que haya y seguiré trabajando para crear las condiciones y que se den.