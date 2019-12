Reconocida enóloga inspira a mujeres a cambiar el panorama de la industria vitivinícola

La enóloga Laura Zamora, participó en el cierre de un taller organizado por el Centro de Estudios Vitivinícolas de Baja California de Cetys Universidad (CEVIT) y Conacyt para impulsar la competitividad de industrias del vino y la cerveza artesanal dirigidas por mujeres en Baja California.

“La mujer de ahora puede prepararse más y confía más en sus capacidades, esto le ha abierto camino en ámbitos que se consideraban exclusivos para hombres pese a las adversidades”, destacó.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el tercer trimestre del 2019 la población económicamente activa es de 57 millones 349 mil 577 personas, de las cuales el 60.9% son hombres y el 39.1% está conformado por mujeres.

Además, según el Segundo Informe del Observatorio de Trabajo Digno de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en México es la peor de Latinoamérica.

Pese a las condiciones laborales adversas para las mujeres en México, existen iniciativas que buscan impulsar la competitividad de sectores donde destaca la presencia de las mujeres, tal es el caso del “Taller para la formación de mujeres innovadoras y socialmente responsables en los sectores del vino y la cerveza artesanal de Baja California”, organizado por el CEVIT, el Instituto de Investigación Innsignia y Conacyt.

Con este taller se busca inspirar a las mujeres de estos dos sectores con temas de liderazgo, innovación, registro de marcas, modelo de negocio, impacto de las redes sociales y la responsabilidad social, a través de una serie de conferencias y talleres.

La reconocida enóloga Laura Zamora participó como conferencista en el cierre del taller con el tema “La mujer en el vino”, donde compartió con las asistentes cómo fueron sus inicios en el sector del vino hace más de 40 años.

“Entré al mundo del vino, tradicionalmente dominado por hombres, por casualidad cuando hice mis prácticas profesionales en Bodegas de Santo Tomás, segunda vinícola más antigua de México y la más antigua de Baja California, yo estudiaba para Técnico Laboratorista”, recordó

Rompiendo esquemas

Durante sus inicios en el sector del vino, Laura Zamora destacó que lo más importante que hacía, además de su trabajo, era automotivarse y “hacer oídos sordos” a comentarios sobre género que se hacían a su alrededor.

“En una ocasión un amigo enólogo me hizo el siguiente comentario: no amiga es que tú tienes tres cosas en contra, ser mujer, ser mexicana y no tener la especialidad o carrera de Enología, pasaron los años y yo seguí en el mundo del vino, un día lo vi y le dije, tienes razón, no cambiaría por nada ser mujer y ser mexicana, pero la tercera sí que pude”.

Para Laura Zamora la clave que la ha mantenido durante tanto tiempo en el sector ha sido enfocarse en su trabajo, capacitarse constantemente y amar lo que hace.

“Estoy muy contenta porque cada vez hay más participación y se reconoce la labor de la mujer en el sector, aunque todavía le toca esforzarse más para aspirar a puestos y salarios mejores, pero debemos motivarnos y apoyarnos entre nosotras para poder lograr nuestras metas”, destacó.

Además del taller enfocado a mujeres de los sectores del vino y la cerveza artesanal en Baja California, el CEVIT de Cetys Ensenada, en coordinación con el Seminario de Historia de Baja California llevarán a cabo el Seminario de Historia del Vino en México el próximo 6 y 7 de diciembre, como parte del cierre de las actividades de Educación Continua del 2019., mismas que se reanudarán en el 2020.