Recomiendan verificar la calidad de los productos pesqueros en cuaresma  

Ensenada BC.- Con el fin de evitar intoxicaciones por consumir productos del mar en mal estado, la Secretaría de Salud recomendó tener precauciones, tanto en el proceso de selección como posterior a su compra, debido a que los mariscos son altamente perecederos, y en temporada de cuaresma, aumenta su consumo.

La responsable jurisdiccional del departamento de Epidemiología de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Vicente Guerrero, Glenda Huereca López, invitó a la población a mantener medidas higiénicas y sobre todo a verificar que el marisco cumpla con varias características que confirmen que se encuentra apto para el consumo humano.

Es indispensable que, al momento de comprar, se verifique que los mariscos estén refrigerados o congelados a 4°C o menos, que no tengan rastros de sangre, tierra o cualquier sustancia que pudiera contaminarlos, otro aspecto a observar es que el pescado no tenga los ojos hundidos y que tanto estos como su piel sean brillantes; las escamas no se deben desprender con facilidad”