Recibe investigadora de la Facultad de Ciencias Marinas premio L’Oréal

Ensenada BC.- La doctora Natalie Millán Aguiñaga, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Marinas (FCM) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), fue galardonada el pasado 13 de octubre con el premio "Becas para Mujeres en la Ciencia L'Oréal–UNESCO-AMC".

Este premio se otorga desde 2007 a mujeres del área de las ciencias exactas por la Academia Mexicana de Ciencias, L´Oréal-México y la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX). Se concede con el propósito de impulsar la participación de las mujeres en la ciencia para la realización de estudios científicos avanzados.

En este sentido, la doctora Millán realizará estudios en extracción de ADN de bacterias de sedimentos marinos, en lo cual ha trabajado desde 2017-2018 cuando visitó la Laguna Ojo de Liebre, la cual se encuentra ubicada en la porción media occidental de la Península de Baja California. La laguna es una reserva de la biosfera y es ahí donde las ballenas grises migran desde Alaska para tener a sus ballenatos, de igual manera, cuenta con una variedad de tortugas, aves y es hipersalina.

Con la beca L´Oréal-UNESCO-AMC, la investigadora de la FCM tendrá la oportunidad de comprar los materiales para la extracción de ADN de bacterias que tienen potencial anticancerígeno contra cuatro líneas celulares de cáncer, además,podrá otorgar una beca a un estudiante de licenciatura para que pueda aprender todo lo relacionado a este proyecto de investigación.

Recibir este premio fue una gran sorpresa, no me lo esperaba, fue muy gratificante escuchar que había sido seleccionada este año para recibir este reconocimiento, sobre todo porque en este momento tengo otro proyecto en el que estoy colaborando y tener un proyecto mío con recursos para poder seguir conociendo mis bacterias es muy importante, me llegó de manera inesperada”