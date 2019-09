Realizarán la Baja 400 en Ensenada del 18 al 22 de septiembre

Ensenada, BC

Autoridades municipales, estatales y federales se reunieron para establecer los lineamientos de seguridad para la carrera Baja 400 Score International, informó Oscar Kawanishi Otaki.

El jefe de Promoción de Inversiones y Gestión Turística en la Dirección de Desarrollo Económico, estuvo en la reunión en representación del alcalde Marco Novelo, donde indicaron que dicha carrera será del 18 al 22 de septiembre.

La reunión tuvo presencia también de Juan Tintos Funcke, director de Relaciones Internacionales de Score International, representantes de la Armada de México, Guarnición Militar, Policía Federal, Policía Ministerial, Fiscalía General de la República, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Unidad Municipal de Protección Civil y Centro de Control, Comando y Comunicación (C-4).

Esto para establecer estrategias de seguridad en pro de los corredores, os fanáticos y el público en general los corredores, sobre todo en aquellos puntos que son considerados de riesgo.

Oscar Kawanishi mencionó que se hizo un exhorto para que los fanáticos eviten cruzar al paso de autos y motocicletas participantes, no tomen "selfies" cerca de los mismos, no traspasen las líneas de seguridad, no lleven mascotas, no hagan hoyos o rampas en la ruta y controlen a los menores para evitar incidentes.

Por su parte Juan Tintos explicó que los vehículos saldrán del sitio tradicional, frente a las instalaciones del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera para seguir por Arroyo Ensenada, de donde eliminaron las rampas debido al peligro que representaban.

El representante de Score dijo que la Baja 400 es la cuarta carrera más importante de la entidad, por la derrama económica que deja en Ensenada y porque a este municipio en “ojos” de más de 115 millones de televidentes de 25 países de Europa, Oceanía y América, igual que lo hacen la Baja 1000 y la Baja 500.

El jueves 19 y viernes 20, de 9:00 a 18:00 horas, se llevará a cabo la revisión mecánica, sobre calle Castillo y bulevar Lázaro Cárdenas (Costero); un día antes, el miércoles 18, tendrá lugar la revisión de los chasises de los autos participantes en Playa Hermosa.

Para el sábado, previo a la salida oficial de los autos, se llevará a cabo una ceremonia en la Plaza Cívica de la Patria, con el izamiento de Bandera con apoyo de las autoridades militares.

Se tiene programado, dijo Juan Tintos, que la primera motocicleta parta en punto de las 6:20 horas, en tanto que el primero de los autos hará lo mismo pero a las 10:00 de la mañana y la primera motocicleta estará cruzando la meta alrededor de las 14:00 horas tras un recorrido de ocho horas, al igual que los autos.