Realizarán estudio de incidencia y prevalencia del Coronavirus en BC

ENSENADA, B.C- Con el objetivo de estimar la incidencia y prevalencia de infección por SARS-CoV2 en la población general de Baja California, el gobierno de Baja California, la Secretaría de Salud, la UABC, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) y el Sistema Académico de Salud de la Universidad de California (UC San Diego Health), colaboraran en un proyecto que se realizará esta semana, informó el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico.

El funcionario detalló que se visitarán mil 500 viviendas de Baja California, del 1 al 5 de febrero de 2021 por parte del servicio de epidemiología de la Secretaría de Salud, se realizarán pruebas PCR, antígenos y anticuerpos.

Estas pruebas van a ser completamente gratis, nadie les va a cobrar absolutamente nada y van a ir a su domicilio, son 500 personas de Mexicali, 500 de Tijuana y 500 de Ensenada, ya que son los tres centros más poblados de nuestro estado”, puntualizó.

Una vez identificadas las colonias donde se llevará a cabo el trabajo de campo, personal de la Secretaría de Salud, plenamente identificado con su chaleco amarillo, preguntarán a las personas si quieren participar y posteriormente realizarles un cuestionario y las tres pruebas antes mencionadas de manera gratuita.

“Es un estudio de investigación que queremos hacer para que la información que recabemos de ahí nos lleve a un conocimiento más preciso y no quedarnos con los datos ue nos dan en el centro, nosotros analizamos los que está pasando en nuestra comunidad porque somos los que conocemos el territorio”, afirmó.

Cortesía

Por otra parte, el funcionario informó que el domingo 21 de enero se tenían registrados 541 casos activos en Tijuana, 323 en Mexicali y 191 en Ensenada, 72 en San Quintín, 40 en Rosarito, 27 en Tecate y 23 en San Felipe.

Municipio Tasa de incidencia de casos activos (n/100k habitantes) Ensenada 47.8 Mexicali 32.07 Rosarito 35.6 Tijuana 29.67 Tecate 23.07

“De los tres municipios más grandes, Ensenada es el que ha tenido una elevación en sus casos activos, es el primer lugar en nuestro territorio con incidencia por 100 mil habitantes más alta, nos preocupa Ensenada, Mexicali, Tijuana, porque son los más numerosos pero de esos tres, Ensenada continuamente está en primer lugar en incidencia”, expuso.

Por otra parte, informó que el 31 de enero había 38 casos nuevos de pacientes que perdieron la batalla en las últimas 24 horas y 65 casos nuevos positivos para pruebas PCR.

Del 30 de diciembre al 30 de enero se registraron mil 855 casos nuevos de Covid por PCR, lo que representa 1.2% en el país, colocando a Baja California en el lugar 24 a nivel nacional.

En ese mismo periodo, 839 pacientes perdieron la vida, lo que representa un 4% y coloca a Baja California en noveno lugar de fallecimientos a nivel nacional.

“Continuamos en semáforo rojo, no hay que perder esta tendencia, vamos a esperar los resultados preliminares de nuestro estudio de investigación, vamos a reaperturar nuestras actividades en una forma ordenada y no hay que desesperarnos, pedimos un poco de corresponsabilidad y no hay que conglomerarnos, vamos a ganar esta segunda ola y nos vamos a preparar con vacunación y distanciamiento social para cuando venga la tercera”, expresó.

CIFRAS

30 mil 950 negativos

Total de casos sospechosos

Mil 594

Tijuana 563

Ensenada 524

Mexicali 325

San Quintín 97

Tecate 51

Rosarito 36

San Felipe 8

Total de casos confirmados

40 mil 896

Mexicali 15,831

Tijuana 14,667

Ensenada 6,013

San Quintín 1,672

Tecate 1,291

Rosarito 877

San Felipe 525

Defunciones

6 mil 722