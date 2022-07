Realiza viaje en bici de Oaxaca a Ensenada con su perro  

Ensenada BC.- Por el amor que le tiene a su fiel compañero, Carlos Iván Hernández Cueva decidió realizar un viaje en bicicleta con su perro pitbull de nombre Teo, partiendo de Oaxaca y con meta de llegada a Ensenada., documentando el trayecto a través de su Facebook.

Carlos Iván y Teo

Carlos Iván mencionó que hace tres semanas partió de la caseta de salida de Oaxaca, donde comenzó la travesía que los ha hecho pisar lugares como, Tepelmeme Villa de Morelos, Tehuacán, Tlacotepec, Zapotitlan, Ciudad Sahagún, Mineral del Chicol, Real del Monte y Actopan, entre otros puntos.

Vamos a llegar a Ensenada cuando sea necesario llegar, no salí con ninguna fecha límite, vamos tranquilos, con pausa, conociendo y disfrutado el camino, desde el comienzo nunca me quise preocupar por una fecha, vamos fluyendo con el viaje, en los próximos días visitaremos Queretaro y San Luis Potosi”

Expresó.

Su fiel compañía

Comentó que la prioridad de su viaje es Teo, ya que lo tiene desde cachorro y en todo momento está al pendiente de que tenga alimento, agua y sombra, por lo que compró un carrito especial para que vaya a su lado durante todo el viaje y sea cómodo.

Teo

“Somos muy apegados, a Tito lo tengo desde cachorro y siempre ha sido un perro muy dócil, niñero y relajado, al principio estaba un poco nervioso de ir en el carrito porque no le gusta estar encerrado, pero me ladra cuando quiere bajarse del carrito para ponerse a correr y lo vengo cuidando muchísimo”, expresó.

Explicó que para el viaje cuentan con una casa de campaña, alforjas, una cámara fotográfica, una guitarra, seis litros de agua de emergencia y un litro que va utilizando, herramienta de emergencia para cualquier compostura de la bicicleta, una transmisión nueva de respuesta, parches, bomba de aire, un poco de ropa, un tápele de yoga, una bolsa de dormir y algunos alimentos.

“Antes del viaje estuve buscando vuelos y maneras útiles y cómodas de viajar, pero al final me animé por el cicloviaje, es algo que quería hacer desde la adolescencia, pero por cuestiones de vida y de trabajo no se había podido, a mis 34 años siento que todavía aguantan mis piernas, mi motivación es Teo, ya está un poco mayor, va a cumplir nueve años y los años que nos quedan juntos quiero que disfrute”, manifestó.

Impacto social

Carlos Iván dijo que nunca imaginó el impacto social que tendría su viaje, ya que generalmente él es bastante hermético y casi no utiliza las redes sociales, sin embargo, fue su hermano quien hizo una publicación en Facebook para expresarle su apoyo en este viaje y a partir de ahí comenzó a recibir muchos mensajes.

“Me mandan muchos mensajes de apoyo, porras y bendiciones, todo eso es realmente nuevo y extraño para mí, recibir mucho apoyo de personas que no conozco personalmente, es por eso que he me he animado a comenzar a compartir nuestra aventura con fotos en mi facebook para que las personas vean esta aventura y que sepan que no es complicado viajar con mascotas”, afirmó.