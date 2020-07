Reactivación económica en Ensenada será lenta

Ensenada.- Debido a que gran parte de los comercios dependen de la actividad turística en Ensenada, la reactivación económica será bastante lenta, ya que no están llegando cruceros y muy pocos turistas al puerto, señaló Rafael Chávez Montaño, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada.

“Algunos negocios parece que están abriendo pero en realidad están implementando los protocolos de seguridad para que una vez que el semáforo baje de rojo a naranja puedan volver a abrir y cuenten con todas las medidas de seguridad”, indicó.

En un recorrido realizado por FRONTERA en la zona turística, se pudo constatar que la mayor parte de los negocios de la Calle Primera se encuentran cerrados, principalmente los bares y las tiendas de curiosidades, mientras que en la Avenida Ruiz las farmacias, las tiendas de conveniencia, abarrotes y algunas de ropa ya se encuentran abiertas.

“En la Calle Primera los negocios difícilmente abren porque dependen primordialmente del turismo y no hay turismo, ni por carretera ni por barco, están suspendidos los cruceros hasta septiembre y la mayoría de los negocios trabajan con los norteamericanos, no tiene caso abrir cuando no hay nadie”, señaló.

A pesar de que la autoridad no ha permitido la apertura de los negocios no esenciales, ya se puede ver algunas joyerías y tiendas de regalos abiertas.

“Ya la gente no puede aguantar tanto tiempo sin ganar, todos saben perfectamente que está prohibido pero aun así se arriesgan porque la necesidad económica es más fuerte, hasta el último recuento nosotros íbamos en 458 negocios que ya no van a abrir sus puertas, no regresar, es gente que ya quedó desempleada y que ya anda haciendo otras cosas”, declaró.