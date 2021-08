Promueve Secretaría de Cultura la danza con el Festival Espuma Cuántica desde Ensenada

ENSENADA, BC.- Compañías de México, India y Suiza se hicieron presentes en el 12º Festival Internacional de Danza Contemporánea Espuma Cuántica realizado del 25 al 30 de julio por la Secretaría de Cultura de Baja California en el marco del 14 aniversario del Centro Estatal de las Artes de Ensenada.

El programa del Festival tuvo la particularidad de presentaciones de danza presenciales y en formato digital ante la contingencia de salud actual, además de presentaciones de libro y talleres.

La inauguración tuvo lugar el pasado domingo 25 de julio con la proyección Romeo, Romeo, Romeo con la compañía Tough Love (Suiza), en Plaza de las Artes. El mismo día tuvo lugar el taller en línea “Salta” para niños y niñas de 3 a 6 años y sus familiares, a cargo de Azalea López de Juego Néctar Laboratorio de Danza en Familia.

Programa de cinco días

El programa, con duración de cinco días incluyó el espectáculo de danza contemporánea Antología: cuerpo y memoria de un viaje por Latinoamérica, con Valeria Berrelleza (Baja California); la acción escénica Penicilina, Con la Compañía de Danza Joven de Sinaloa; la presentación de libro La flama, con comentarios de su autora Gladiola Orozco y Jessica Sandoval, acompañadas por Carlos Zamora.

Además de la proyección de danza contemporánea En tercera persona, con la Compañía Physical Momentum (México); las intervenciones dancísticas Seredanzas, con Ana Sofía Rubio; la proyección documental Proyecto Arcoíris ¿Qué le quiero decir al mundo?, un corto de Ariana Durazo (Tijuana), con La Silla Danza y Casa Albergue Arcoíris.

El público también presenció la presentación de libro Luis Fandiño. Danza generosa y perfecta, a cargo de la autora Margarita Tortajada y Luis Fandiño; la proyección de danza contemporánea May Us Bless The I, con la Compañía Physical Momentum (México-India); el espectáculo de danza contemporánea Yo soy el ogro, la princesa y el poeta, una producción del 10º FIDC “Espuma Cuántica” en colaboración con INTERflamenca Ricardo Rubio (CDMX), Clica Arte Escénico y el Taller de Danza Contemporánea de UABC (Baja California).

Para conocer las actividades de la Secretaría de Cultura se puede consultar www.facebook.com/BC.SecretariaCultura o el portal www.bajacalifornia.gob.mx/cultura.