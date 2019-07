Promete Ayala recuperar los servicios básicos

Ante un panorama complicado en las finanzas del Municipio de Ensenada, el presidente municipal electo, Armando Ayala Robles, aseguró que en su gobierno va a haber cambios que en los últimos años no se han realizado, principalmente un gobierno austero que permita ahorros para destinar más recursos a los servicios públicos y la seguridad.

En entrevista exclusiva con PERIÓDICO FRONTERA, Ayala Robles destacó que a diferencia de las últimas administraciones municipales, en la suya la coordinación con los demás niveles de Gobierno le permitirá sacar adelante al Municipio.

Asimismo, adelantó cuáles serán algunos de sus proyectos prioritarios, algunas alternativas para hacer frente a la deuda histórica que se ha ido acrecentando en las últimas administraciones y qué tipo de perfiles busca para conformar su gabinete.

¿Te imaginaste ser el Presidente Municipal de Ensenada?

Se trabajó durante muchos años en el proyecto, no fue nada más resultado de los 45 días de campaña, yo empecé a participar en Morena antes de que fuera partido, desde que era movimiento y se trabajó en la recolección de firmas para echar abajo las reformas energéticas, en 2016 participé como candidato a la Presidencia Municipal, nos fue muy bien pero no se ganó la elección y posteriormente fui invitado como uno de los 300 enlaces a nivel nacional para el trabajo partidario, en 2018 fui nombrado coordinador de promoción al voto en el distrito 03 y tuve la gran oportunidad de recorrer el Municipio, fui uno de los 264 delegados regionales, me tocó impulsar el programa del censo para el bienestar y posteriormente fui aspirante a la convocatoria para la Presidencia Municipal y gané las encuestas internas de mi partido, en toda esa trayectoria y diferentes encargos se me dio la oportunidad de recorrer la mayoría de las colonias, delegaciones y comunidades para conocer de primera mano las necesidades de la población, la problemática y las características de nuestro Municipio, yo sí visualice que iba a ser posible sacar adelante este proyecto.

Fuimos el Municipio más votado, 53.85% y valió los 60 mil 850 votos que se obtuvieron en Ensenada, eso nos deja gran satisfacción el trabajo que se hizo pero también asumimos el gran compromiso que tenemos en cumplir los compromisos de campaña que ahora se vuelven un plan estratégico de gobierno.

Eres uno de los alcaldes más jóvenes que ha tenido Ensenada, ¿el reto es mayor?

Eso es bueno porque realmente para poder atender todos los temas y estar en la mayoría de las comunidades se necesita mucha energía, entusiasmo, convicción, pasión y muchas ganas de estar trabajando, prueba de ello, desde el siguiente día que me entregaron la constancia de mayoría yo ya estaba en la Segunda Región Naval participando en las mesas para la construcción de la paz y la seguridad, mismas que me tocó iniciar cuando me nombraron delegado regional, ya estamos atendiendo una agenda llena todos los días y va aumentando el trabajo conforme va pasando el tiempo, yo lo veo una ventaja porque se requiere de mucha vitalidad, dormir cuatro horas máximo y el resto del día dedicarlo al trabajo.

¿Qué perfiles te acompañarán en tu gabinete?

Ahorita no podría decir eso porque estoy en un proceso de reestructuración de todo lo que es el organigrama del Municipio, tengo algunos perfiles pero todavía no he invitado a nadie a ocupar ningún puesto y cuando yo ya tenga algunos perfiles son decisiones colegiadas, no es nada más la decisión del Presidente, son decisiones en equipo con el gobernador y con todos los que estamos en este movimiento, sobre todo en los temas de seguridad que sí necesitamos que estén de acuerdo varias instancias y que tengamos los puntos de vista de los perfiles que van a ocupar esos puestos que son muy delicados, tienen que ser personas comprobadas, con honestidad, con reconocimiento en la sociedad y que algunos tienen trabajo partidario, no tenemos que descartar la participación de militantes pero hay otras personas que por su experiencia o por su conocimiento son necesarias para algunos puestos, no nada más porque repartió periódicos en la campaña, sino porque tiene conocimiento técnico del puesto, tenemos poco tiempo, dos años y tenemos que ser muy cuidadosos con los perfiles, personas honestas y que den resultados.

Posterior a las campañas tuviste un encuentro con los ex candidatos a la Presidencia Municipal en un conocido restaurante ¿de qué se habló? ¿Invitarías a alguno a participar en tu gobierno?

Yo iba a un desayuno y al pasar por el pasillo me percaté de que ahí estaban reunidos, me acerqué a saludarlos, me invitaron a formar parte de la mesa, platicamos acerca de nuestras experiencias, me felicitaron y hubo varias expresiones de que estaban en toda la disposición de apoyar la próxima administración, que eran conscientes de que debíamos dejar las diferencias políticas a un lado y que Ensenada está en primer lugar, algunos hicieron el compromiso de que no iban a criticar por criticar, politiquería, que iban a tratar de sumarse porque al igual que su servidor participaron porque están preocupados por la ciudad y que van a demostrar que quieren sumar y construir, quedamos de estarnos reuniendo periódicamente cuando nos permita la agenda para poder tocar algunos temas.

¿Cuáles son los principales problemas que tiene Ensenada y serán suficientes dos años para solucionarlos?

No es el tiempo que quisiéramos pero sí es el tiempo suficiente para que se note el cambio y para iniciar algunos proyectos importantes para la ciudad, que tal vez a mí no me toque concluirlos pero el que continúe sería bajo una diferente forma de gobernar, los principales problemas los conocemos perfectamente, número uno: Rehabilitación de vialidades, con asfalto, bacheo y raspado de calles; número dos: Recolección de basura, actualmente tenemos un déficit diario de 140 toneladas que se nos rezagan; número tres: Alumbrado público, hay una deficiencia de la compañía que se le otorgó el contrato para el servicio del alumbrado público, ya hicimos revisiones y hay una parte que le corresponde atender a la compañía que es el mantenimiento de las luminarias y otra parte que le corresponde al municipio que es el cableado, sin embargo, no en todos los casos donde ese han detectado problemas es precisamente por el cableado, muchas fallas son por falta de manteamiento de la compañía, es un tema que tenemos que atender jurídicamente y por último, la seguridad es otra constante, estoy plenamente convencido de que si el Municipio no puede atender al cien por ciento las demandas de seguridad tenemos que apoyarnos con la Federación y Estado.

Alcaldes anteriores también han hablado de austeridad y no se ha visto reflejado.

Es cierto, nos prometieron austeridad y reingenierías y no se cumplió nada, por eso perdieron todo, nosotros estamos atendiendo la misma política del gobierno federal, aplicando la austeridad, así como nuestro Presidente redujo de 900 delegaciones a 264 a nivel nacional, esa misma política se va a seguir en el Estado y los Ayuntamientos, estamos proponiendo reducir el número de direcciones pero sin desaparecer las funciones, es decir, un gobierno compacto con menos directores pero con más funciones, estamos en el análisis, ya tenemos una propuesta, todavía no es público y al igual con las paramunicipales estamos analizando cuáles no están funcionando y representan una carga al Municipio y que esas funciones pasen a otra paramunicipal o a una dirección como unidad o como departamento, ya tenemos una propuesta y la voy a presentar en una reunión que vamos a tener todos los alcaldes electos.

De acuerdo al Consejo Consultivo Económico de Ensenada, la deuda a largo plazo el Ayuntamiento de Ensenada asciende a 3 mil millones de pesos, ¿cómo hacer frente a eso?

Son 2 mil 554 millones sin deuda pública, de esos son casi mil 800 millones del Issstecali, la mayor parte de la deuda está ahí, y son aproximadamente 665 millones de deuda pública, si se suman da arriba de los 3 mil millones de pesos, hay varias alternativas, afortunadamente todos vamos a ser de la misma línea, en el gobierno federal, estado, municipio y congreso, el tema del Issstecali ya lo platiqué con el gobernador electo y anteriormente el municipio atravesó situaciones en donde fueron embargadas las cuentas, mientras ya no nos pase eso estamos del otro lado, tenemos que llegar a un acuerdo con el Estado de cómo vamos a sacar adelante ese adeudo histórico y en relación a la deuda pública tenemos que revisar cuánto nos costaría un prepago de la deuda con los bancos que contrató la administración pasada, ya que reunió toda la deuda y hasta gasto corriente, pidió un préstamo global y eso nos está costando muchísimo dinero mensual, hay otras alternativas que nos permitirían refinanciar la deuda, pero yo tendría que ver cuánto me costaría ese prepago con el banco que se contrató esa deuda local y cuánto me costaría con otras alternativas refinanciar la deuda, de tal forma que esos pagos fueran menores mensualmente.

Hace unos días la ex candidata del Pan te acusaba de supuesto Nepotismo, ¿algún familiar participará en tu gobierno?

Se me hace muy raro de la señora Talavera que diga eso, cuando toda su familia tiene años viviendo del erario, cuando su prima no ha sido regidora ha sido funcionaria, el hermano ha sido también funcionario en el Estado y ella ha sido funcionaria o diputada plurinominal, realmente la preocupación de muchos panistas que duraron 30 años en el poder es que se les acabó, eran familias enteras que vivían de eso y ahora se ponen a opinar y a decir sin fundamento, cómo alguien que tiene toda la familia viviendo habla de nepotismo, yo aclaré que no hay nepotismo, ahorita se está conformando la comisión para la entrega y recepción y yo le pedí a mi abogado que me coordinara la conformación de la comisión, que entrará en vigor a partir del 1 de agosto y todos esos puestos, funciones son honorarios, ni siquiera se dispone de algún presupuesto para la transición, yo me comprometí que en mi gobierno no iba a trabajar ningún familiar y así será, es una forma de estar haciendo protagonismo cuando ni siquiera hay cara para tocar esos temas.

En las últimas semanas la inseguridad y los homicidios van al alza ¿Qué hay que mejorar?

Sí estamos preocupados por ello y se están tomando medidas en la estrategia que está llevando a cabo el Ejército, la Marina, la Policía Federal y los mandos estatales y municipales, creemos que la coordinación va a ser muy importante y no nada más es cuestión de aumentar el número de elementos en la Guardia Nacional o más patrullas, vamos a tener la responsabilidad de tener programas sociales para lograr el bienestar, muchas veces la violencia y la inseguridad es por la falta de trabajo y oportunidades.

Tengo claro cuáles son las principales áreas o sectores del Municipio donde necesitan atención prioritaria y para ello en el presupuesto de egresos que vamos a elaborar para el próximo ejercicio estamos proponiendo que en esos ahorros que vamos a hacer, brindarle más recursos a la Dirección de Seguridad Pública, para el tema de los sueldos, prejubilados, equipamiento y combustible, estamos analizando el proyecto de volver a implementar la policía auxiliar, consideramos que hay que darle un poco de autonomía financiera para darle una mejor operatividad.

¿Cuáles son los proyectos prioritarios para tu administración?

El Gobernador electo me comentó que próximamente va a estar en México con el Presidente de la República y es muy importante llevarse los proyectos prioritarios, de cada Municipio, en esos proyectos está la Ruta Alterna de la carretera escénica a la carretera libre, lo que es el Bulevar que necesitamos llevar a cabo en lo que denominamos el tramo de la muerte de Chapultepec al Cañón Buena Vista, son 22 kilómetros y es urgente, el proyecto del cambio de la Guarnición Militar a Ojos Negros para desarrollar el proyecto del Bosque de la Ciudad, el Libramiento Ensenada que urge que se termine ya que el tráfico de carga pesada sigue atravesando el centro de la ciudad y por último la ampliación del segundo módulo de la desaladora para garantizar el abasto de agua en la ciudad, son 300 millones de pesos y es garantizar los 150 litros por segundo que es el déficit que actualmente tenemos.

¿Por qué tu gobierno será diferente?

Va a ser diferente porque primero no vamos a permitir la corrupción, yo se los voy a decir una y otra vez, todos aquellos que conformen la próxima administración, sean puestos pagados u honorarios, no se va a permitir la corrupción, nos costó mucho trabajo lograr un cambio para que alguien venga a manchar la administración, van a ver que se van a hacer cambios que en los últimos años no se han realizado, va a marcar el inicio de una nueva forma de gobernar y por último, vamos a cumplir nuestros compromisos, yo revisé muy bien costos, tiempos y de qué forma los íbamos a llevar a cabo y yo quiero concluir mi periodo y volver a mencionar los compromisos que fueron cumplidos, estoy seguro que muy rápido se va a ver el cambio.

