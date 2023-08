Presentan en Ensenada ruta para iniciar la búsqueda de desaparecidos

Ensenada, BC.-Con el objetivo de orientar a las familias que han sufrido una desaparición, el colectivo Siguiendo Tus Pasos y la organización Elementa DDHH, elaboraron una ruta para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida.

"Cuando te pasa eso no saber qué hacer y qué paso seguir, no tienes idea de nada y sinceramente cuando llegas al estado a levantar la denuncia no es como que te vayan a ayudar mucho y no sabes que tienes derecho a que te den una copia de la carpeta de tu persona desaparecida o que tienes que pedir el número del registro de la carpeta de desaparición”, indicó Milagros Galaviz del colectivo Siguiendo Tus Pasos.

A través de seis pasos brindan consejos con base en la experiencia adquirida durante cinco años al acompañar a los familiares de las personas desaparecidas en Baja California.

“No es una guía, es una ruta de búsqueda y hay que tener en cuenta que los pasos no son lineales, hay que estar muy atento al contexto del caso, puede que en un caso los seis pasos se pueden hacer en menos tiempo o en algún mismo momento y también es importante tener presente que las responsabilidades en materia de búsqueda corresponden a diversas autoridades”, explicó Adriana Jaen, miembro del colectivo.

Los pasos

El primer paso es presentar denuncia o reporte por desaparición ante las autoridades del Estado, la denuncia y el reporte no son excluyentes, se pueden realizar ambas cosas en el orden que el contexto lo permita, lo importante es actuar con prontitud ya que las primeras horas son sumamente importantes para la localización.

Recomendaron que en ésta y todas las diligencias, es preferente acudir en compañía de alguna persona de confianza y llevar la mayor cantidad de información posible sobre la persona desaparecida como nombre completo, domicilio, características físicas o media filiación, ropa que portaba, señas particulares, las circunstancias de la desaparición y una fotografía reciente, preferentemente de frente y que el rostro se vea bien.

El segundo paso es asegurarse de que se difunda la ficha o cédula de búsqueda del familiar, al poner la denuncia o reporte las autoridades tienen la obligación de elaborar y difundir la ficha de búsqueda de tu familiar y de enviarla a diferentes dependencias como hospitales, comandancias de policías, centros de rehabilitación, servicios médicos forenses y albergues.

Apoyo y asesoría

El tercer paso es buscar apoyo y asesoría de colectivos u organizaciones que acompañan procesos de búsqueda, ya que los colectivos poseen conocimiento y saberes valiosos que pueden ser de utilidad en este proceso, además de compartir su experiencia, pueden ser un importante apoyo emocional.

El cuarto paso es verificar que las autoridades realicen las diligencias de búsqueda inmediata, para hay que estar pendiente de las acciones que realiza tanto la Fiscalía como la Comisión Estatal de Búsqueda.

Algunas de las diligencias inmediatas que ambas autoridades deben realizar en las primeras horas son: elaborar pesquisa de búsqueda, avisar a otras autoridades de la desaparición de la persona y solicitar su apoyo para la localización y búsqueda inmediata, subir información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, realizar un rastreo remoto, consultar bases de datos, realizar llamadas telefónicas y realizar un despliegue operativo para buscar en territorio, lo que implica entrevistar a testigos y revisar cámaras.

Después de 72 horas

Si al cabo de 72 horas no se ha localizado a la persona, se debe asumir que ésta es víctima de un delito e iniciar la búsqueda individualizada, que implica actos de investigación.

El quinto paso es solicitar un asesor jurídico, los familiares de una persona desaparecida poseen derechos que las autoridades están obligadas a respetar, uno de ellos es contar con un asesor jurídico que se debe solicitar en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (Ceeaiv).

Para este procedimiento se necesita el documento de Calidad de Víctima, si el Ministerio Público de la Fiscalía no lo emitió o se negó a entregarlo, también puedes solicitarlo en la Comisión Estatal de Búsqueda de Baja California, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California o los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

Revisar registros de fallecidos

El colectivo recomienda solicitar que el Agente Ministerial a cargo del caso, asista al Servicio Médico Forense (Semefo), pues, aunque la búsqueda de tu familiar debe ser siempre bajo la presunción de vida, es importante descartar cualquier otro escenario, por ello, es indispensable revisar los registros de personas fallecidas que han ingresado a los Semefos de la entidad.

El documento también contiene un directorio de instituciones y colectivos que podrían ayudar en este proceso, tales como las oficinas de la fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

No obstante, las integrantes del colectivo afirmaron que han detectado distintas malas prácticas que se repiten dentro de las instituciones desde el momento en el que se acude a presentar la denuncia formal.

Siempre lo primero que hacen para que desistamos de poner la denuncia aun en estos tiempos es criminalizar a los desaparecidos, no lo permitamos, no permitamos que los criminalicen, su responsabilidad es buscarlos y encontrarlos, después lo demás continúa”, declaró Adriana Moreno, integrante del colectivo.

La ruta completa se puede consultar en: www.elementaddhh.org/ruta-de-busqueda-BC/