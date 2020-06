Preocupan a policías de Ensenada contagios de Covid-19

Ensenada, BC.- Tres elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), están infectados por Covid-19 y el resto ha manifestado su preocupación ante la falta de equipo de protección, señaló el regidor independiente, Raúl Vera Rodríguez.

“Del Fideicomiso de Ensenada nosotros aprobamos 15 millones de pesos para el tema de Covid-19 que supuestamente se están entregando en parcialidades, todavía no hay un informe, no nos han dicho cómo se entregó, ni cómo ni cuándo, el sentir de los policías es de molestia y preocupación porque no ven que el Alcalde realmente esté preocupado por la corporación”, señaló.

Vera Rodríguez comentó que mantiene comunicación con algunos oficiales, quienes le han manifestado su descontento ante la difícil situación que atraviesa la corporación.

“De vez en cuando los policías se envalentonan y me marcan para pedirme que levante la voz porque las patrullas no sirven, algunos me comentan que el director trae como ocho o nueve guaruras, no lo sabemos hasta preguntárselo, pero ocupamos a los agentes en la calle no que anden cuidando a los funcionarios”, declaró.

El regidor adelantó que en la próxima sesión de cabildo presentará un punto de acuerdo para que comparezca el nuevo Director de Seguridad Pública, Adrián Ortiz Ortiz, ya que hasta el momento desconocen cuál es su plan operativo y administrativo.

“Queremos saber cómo está resolviendo el tema del brote de Covid-19, queremos saber si están siguiendo los protocolos, cómo les está yendo en calle y si traen el equipo, porque se ha manejado recurso y me encuentro con que no tienen mascarillas ni caretas, es desgastante seguirle el hilo a los dineros y a los funcionarios, es preocupante lo que está pasando”, manifestó.

Renuncias por fraudes

Por otra parte, el regidor consideró lamentable la ola de renuncias y despidos que se ha dado en las últimas semanas en el 23 Ayuntamiento de Ensenada.

Eduardo Vega Zamora , quien era Director de Bienestar Social, presentó su renuncia luego de que se filtraran unos audios que lo involucraban en posibles actos de corrupción, asimismo, Fernando López MacGregor, presentó su renuncia como Director de Desarrollo Económico, luego de estar relacionado a un posible fraude en el proyecto de digitalización de trámites.

“El más delicado es el tema de Eduardo Vega ya que supuestamente lo va a investigar Sindicatura, dudo mucho que eso ocurra, mientras que el señor Mac Gregor está involucrado en un tema también complicado que tiene que ver con la empresa La Nube y los 16 millones de pesos de la digitalización de trámites que no se concluyó y el dinero ya no está”, indicó.

Por otra parte, la repentina renuncia de Luid Felipe Chan Baltazar como Director de Seguridad Pública Municipal, ante el incremento de delitos de alto impacto en Ensenada y la renuncia de Matilde López Chávez en la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, por las constantes quejas por parte de los colegios de ingenieros.

“Si algo nos está doliendo es el tema de la seguridad en la ciudad y fue lamentable la forma en la que se fue Luis Felipe, se fue y no dejó un informe a la comisión de seguridad ni en qué estatus dejó la corporación” señaló

Vera Rodríguez consideró que el Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, no ha elegido bien a sus funcionarios, en ocasiones eligiéndolos por compromiso y sin antes revisar si son aptos para el cargo.

“Han sido malas decisiones por parte del Alcalde, por darle continuidad a dos ex funcionarios de la pasada administración que ya traían mucho ruido”, apuntó.