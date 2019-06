Preocupa narcomenudeo en Ensenada

Luego de que el fin de semana se registrara una balacera con un saldo de tres muertos, decomiso de armas en distintos puntos de la ciudad y restos humanos encontrados en la zona sur del Municipio, el Presidente Municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, atributó el problema al narcomenudeo.

“Hemos platicado muy a menudo con la autoridad militar y con el Estado, pero las investigaciones las hacen ellos, no nosotros, nosotros somos los primeros respondientes”, puntualizó.

No obstante, comentó que continúan participando en las mesas de inteligencia y afirmó que han sido clave en el aseguramiento de una gran cantidad de droga.

“Es el narcomeudeo y el tema de los picaderos porque andan sueltos, los detienen y al rato salen de nuevo, eso tenemos que ver la forma de que se queden en las cárceles”, opinó.

Pago a policías

Por otra parte, la semana pasada un grupo de policías jubilados se quejó ante el cabildo por la falta del pago de su haber de retiro en los últimos meses y le solicitaron al Alcalde que resolviera el problema pronto.

“Yo hablé con ellos y quedaron de darme una propuesta de pago, ellos están en la mejor disposición y nosotros también, están conscientes de que traemos apretadas las finanzas y estamos caminando, lo que me interesa es que no falte la nómina y no ha faltado, con mucho sacrificio pagamos la de la semana pasada”, reconoció.

Asimismo, Novelo reveló que ya viene el pago del bono vacacional que representa alrededor de 21 millones de pesos, sin embargo está confiado en que pronto llegarán más recursos.

“Ya pasaron las elecciones y yo siento que van a empezar a fluir las participaciones federales al estado y del estado al municipio,