Preocupa derrumbe a vecinos del fraccionamiento Puerta del Mar en Ensenada

Ensenada, BC.- El derrumbe de un talud sobre la calle Mar Azul del Fraccionamiento Puerta del Mar, ha ocasionado que los habitantes no pueden salir o entrar con sus vehículos, sin embargo, ante el pronóstico de lluvias para este miércoles los vecinos están preocupados de que la situación empeore.

Gabriela Maldonado es habitante de la zona y mencionó que desde que les entregaron las viviendas notaron que el talud de enfrente no tenía ninguna protección, y aunque la compañía constructora se comprometió a hacer un muro, esto nunca ocurrió.

“Como a los ocho años de estar viviendo aquí vimos que empezaron a meter mucho material de relleno y empezaron a edificar para construir casas, muchos de los vecinos fueron reubicados de allá arriba porque según no iban a poder construir arriba, fue cuando empezamos a poner las denuncias más formales ante Protección Civil y Control Urbano”, recordó.

Colocan maderas y malla ciclónica

No obstante, dijo que cuando empezaron a construir casas arriba era común que cayeran piedras que caían en la banqueta y los jardines, por lo que pusieron unas maderas y una malla ciclónica para proteger el cerro.

“Así dejaron, la gran problemática es que ha llovido mucho y también hay muchas fugas de agua, todo eso se viene filtrando por lo que es el cerro y como es material de relleno pues se vino una gran parte, nosotros pagamos agua, predial, luz y todo, y cuando pedimos ayuda a las dependencias nos dicen que el fraccionamiento no está entregado al municipio, lo cual es injusto porque pagamos”, declaró.

Foto: Cortesía

La afectada dijo que el primer reporte lo puso el domingo 5 de marzo y hasta el momento no han podido reparar las fugas.

A veces tenemos miedo porque no sabemos si alguien prende las fugas o si algo se activa para que se prendan y en la noche hay mucha presión de agua, anoche estaban los vecinos vigilando que nadie se metiera, el cuarto de bombas no tenía candados, pero ya le pusieron, ahorita van a poner una lona temporal porque hay cien por ciento probabilidad de lluvia, pero eso no es la solución”, enfatizó.

Recurren a Protección Civil

Gabriela comentó que Protección Civil les dijo que no puede mover la tierra ya que es la base de lo que se derrumbó y si lo mueven podría causar una afectación.

“La constructora Fincamex mandó una retroexcavadora y nos abrió paso, según dicen para que, entre la basura o el gas, nuestro mayor temor es que las casas pudieran caer como ha ocurrido en Tijuana, ahorita fuimos los primeros que nos tocó que pase esto, pero hay otras zonas con problemas de derrumbes”, advirtió.

Por último, comentó que, aunque si ha acudido personal de Protección Civil a la zona y de la empresa, hay demasiada burocracia para atender este tipo de problemas que son de emergencia.

“Sí hay una respuesta, pero es muy lenta, por ejemplo, el martes que vinieron les pedí que me dieran el número de reporte para luego pedir información y me dijeron que no nos podían dar el número, parece de risa, no nos dicen que no, pero si desde el sábado descubrieron que hay fugas y ya es martes y no han atendido las han reparado, es muy lento”, señaló.