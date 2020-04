Preocupa a abogados inseguridad que impera en puerto de Ensenada

Ensenada, BC.- Luego de que fuera asesinado un joven abogado en Ensenada, los colegios de abogados de Ensenada se reunirán con los titulares de las corporaciones de seguridad y con regidores para analizar la situación de inseguridad que se vive en Ensenada y no temer al ejercer su profesión.

El regidor independiente Raúl Vera Rodríguez puntualizó que el objetivo es tener una mesa de trabajo y trazar una ruta que ayude a responder preguntas que diariamente se hacen los ciudadanos: ¿Por qué hay tanta impunidad en los homicidios dolosos?, ¿por qué estos crímenes suceden a cualquier hora del día y en cualquier parte del municipio?

“Se ha especulado mucho de esta tragedia y no me gustaría agregarle más especulación, preferiría escuchar a los abogados, ellos me pidieron un espacio y como regidor estoy haciendo ese vínculo”, expresó.

El funcionario recordó que de acuerdo a las cifras del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, se destaca una disminución de la delincuencia en Ensenada de un 2%, sin embargo, la percepción de los ciudadanos es otra.

“En términos generales en delitos como robo a comercio y a casa habitación vamos a la baja, lo que le está pegando al municipio es el tema de estos homicidios, hay que analizar las cifras, en la reunión veremos eso, si está actualizada la estadística y si es verdad que estamos bajando en otros delitos pero sobre todo conocer la percepción de la ciudadanía”, apuntó.

En la reunión estarán presentes los representantes del Colegio de Abogados Independientes y de Opinión Libre de Ensenada, Barra de Abogados de Ensenada, Colegio de Abogados de Ensenada, Colegio de Mujeres Profesionistas del Derecho y el Colegio del Foro de Abogados Egresados de la UABC.

Asimismo, se contará con la presencia del Director de seguridad Pública Municipal (DSPM), Luis Felipe Chan Baltazar; Marco Antonio López Valdez, fiscal regional de Ensenada; Isaías Bertín Sandoval, representante de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Faisal Díaz Nassif, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada y algunos regidores.