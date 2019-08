Preocupa a Coparmex no ver a GN en Tijuana

Ensenada, BC

Los presidentes de los centros empresariales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California expresaron su preocupación por lo que ellos consideraron un crecimiento de la inseguridad en Tijuana.

“El tema de Tijuana es el de siempre, la falta de seguridad, al día de ayer se llevaba un registro de mil 513 homicidios, que representa un promedio de cerca de 200 homicidios mensuales y desafortunadamente vamos a repetir como el año pasado que llegamos aproximadamente a 2 mil 400 homicidios”, señaló el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas.

El empresario consideró que un grave problema es que cada vez es más común que los delincuentes tomen la llamada zona blindada que es la zona Río, como lo ocurrido el fin de semana pasado afuera de un bar donde mataron a un policía.

“Es un bar que frecuentan muchos jóvenes, seguimos insistiendo que de nada vale tener retenes si los mismos muchachos tienen la aplicación para saber dónde están ubicados, si ellos lo saben es obvio que el crimen organizado que tiene mayor tecnología también sabe dónde están”, planteó.

Roberto Rosas dijo que han solicitado a la Policía Federal y a la Guardia Nacional que hagan rondines, ya que las patrullas con los códigos encendidos si bien alertan a los delincuentes, también los asustan.

Asimismo, comentó que se está incrementando el robo de automóviles, sobre todo en los llamados autos chocolates, porque se los roban, cometen algún delito y lo abandona, y no hay manera de reclamar el auto.

“Reiteramos que si ven a la Guardia Nacional nos manden una foto porque no los vemos, en Tijuana no hay Guardia Nacional o simple y sencillamente no aparecen en los rondines”, opinó.

Desarrollo empresarial

El presidente de Coparmex Mexicali, Ernesto Elorduy, reconoció que el próximo Secretario de Economía, Mario Escobedo, ha mostrado gran interés para traer a Baja California las inversiones que se requieren, además del apoyo que necesitan las empresas que ya existen y sentar las bases para que Baja California en los próximos años retome su liderazgo en materia económica.

“Estamos empezando a colaborar de cerca con el próximo gobierno del estado para retomar y desarrollar una nueva política de desarrollo empresarial para el estado de Baja California, entendemos que el gran potencial económico que tiene el estrado y coordinar mejor los esfuerzos de cada municipio”,

El empresario puntualizó que esto se lograría a través de una política de desarrollo empresarial, la cual sería el documento rector para guiar los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Económico como de las propias cámaras empresariales parta encontrar las verdaderas vocaciones de cada municipio y las acciones que se deben de tomar para hacerlas realidad.

Compensación universal

El presidente de Coparmex Ensenada, Marco Navarro, explicó que ha afectado bastante la ausencia de la compensación universal, que permitía que los contribuyentes con saldos a favor pudieran compensarlos con saldos a cargo de impuestos por pagar.

“Debido a la acertada disposición de disminuir el IVA en la región fronteriza al 8% aquellas empresas que manejan insumos que vienen del interior de la República con IVA al 16% en sus gastos y generando IVA por pagar al 8% por estar dentro de la región fronteriza, estas empresas que atípicamente generaban saldos a favor ahora se hace concurrente que se generen estos saldos”.

El empresario mencionó que empresas como maquiladoras, pesqueras y agrícolas por su Tasa Cero son recurrentes generadores de saldos a favor del IVA y hasta antes de haber eliminado la compensación universal podrían compensar esto contra las retenciones que hacían de los salarios y otros impuestos y de esa manera beneficiarse.

“Hemos visto que si bien han empezado a moverse las devoluciones de IVA no han sido suficiente, siguen con muchísimo retraso las devoluciones, no están fluyendo y nosotros estamos pidiendo que sea mucho más dinámico y que la autoridad genere algún mecanismo para darle agilidad a las empresas que efectivamente generan saldos a favor y que son legítimos”, apuntó.

Que impere la ley

Por su parte, el asesor jurídico de Coparmex Baja California, Guillermo Rivera, habló sobre la solicitud al Tribunal Electoral un juicio para la protección de los derechos político- electorales de los bajacalifornianos contra la consulta que pretende realizar el Congreso local sobre la reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el periodo de Gobierno del Estado.

“Pudiera existir la posibilidad jurídica que digan que no es un hecho consumado pero para efectos y términos legales corren los plazos, así que para no correr ningún riesgo en el tema de la impugnación de la consulta se presenta ante el Tribunal Electoral estatal y a su vez se presenta en la sala regional ”, explicó.

El asesor reiteró que la consulta que se pretende realizar es ilegal y no se apega a las reglas de la constitución ni a la Ley de Participación Ciudadana.

“Estamos esperando el acuerdo de admisión seguramente lo tendremos hoy o el lunes y lo haremos de su conocimiento”, expresó.

Por su parte, el presidente de Coparmex Mexicali, Ernesto Elorduy, consideró que el Congreso debe publicar la modificación de dos a cinco años que hicieron el 8 de julio, porque han pasado 50 días y no ha sido publicada, no obstante, con esta posible consulta únicamente se está inyectando mayor confusión al tema.

“La ley sí considera el instrumento de una consulta popular, sin embargo lo que están considerando a los diputados no es ese mecanismo como tal, están proponiendo una consulta patito como la que se hizo para el aeropuerto que no es una consulta que esté regulada por el Instituto Electoral ni está financiada con recursos públicos, es una consulta privada”, señaló.