Policías señalan tintes políticos en la suspensión de dos elementos

Dos policías fueron suspendidos luego de que se difundiera un video en el que utilizaron la fuerza para detener a un menor que vendía artículos en la vía pública sin permiso, sin embargo, la Asociación del Agente de Seguridad pública Municipal A.C., manifestó su inconformidad a través de un comunicado considerando que se trata de un asunto político ya que el menor presuntamente es familiar de un regidor.

Nos encontramos indignados por la falta de capacidad, por el autoritarismo con el que se manejan este Gobierno, la falta de respeto a los derechos humanos y laborales por parte de sindicatura, así como la de ser permisionarios a las presiones de una persona que su lucha es más política que de ayuda”, se lee en el comunicado.

Los policías de dicha asociación dicen estar consternados porque citaron a compañeros para notificarles una suspensión por el hecho de realizar su trabajo y aunque no están en contra de que se les lleve una investigación por supuesto abuso de autoridad, no les parece correcto que no se les haya dado derecho de réplica.

“Lo más fácil y por la presión política que ejercen sobre ellos es hacer ver que están haciendo las cosas, pero las hacen mal, dejando por el momento sin sustento a una familia, atropellando sus derechos y pisoteando a una institución, viendo con este antecedente que cualquier persona que intente no ser detenida, oponiendo resistencia”; manifestaron.

La Asociación del Agente de Seguridad pública Municipal A.C., señaló que el regidor Miguel Orea Santiago, aprovechó su puesto político, ya que el detenido al parecer es familiar de él, brincándose con esto cualquier protocolo o procedimiento legal, no sin antes mencionar que el menor, ya había sido detenido en diversas ocasiones anteriormente y en todas y cada una de ellas comportándose de la misma manera.

“Le pedimos al Director de Seguridad Pública Municipal, Adrian Ortiz Ortiz que no permita el atropello de sus elementos por cuestiones políticas Y le solicitamos al Presidente Municipal Armando Ayala Robles, que demuestre su apoyo y solidaridad a los elementos de seguridad pública y se haga justicia, por quienes velan por la seguridad y no se deje presionar por fines políticos”, enfatizaron.

Finalmente, exigieron la reinstalación de los policías que fueron suspendidos, y que se les lleve su proceso justo laborando y de ser encontrados culpables se les finque la sanción correspondiente y de no ser así, se les reconozca su labor.

“De no ser favorable nuestra exigencia, convocaremos y llevaremos esto a cualquier instancia legal a donde se tenga que asistir para resolver este atropelló por el cual están pasando nuestros compañeros, que no es más que con tintes y fines políticos”, argumentaron.