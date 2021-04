Policías de Ensenada rechazan reelección de Armando Ayala  

Ensenada, BC.- Elementos de tres asociaciones de policías de Ensenada han manifestado su inconformidad ante la reelección de Armando Ayala Robles como Presidente Municipal de Ensenada, ya que durante la actual administración ha incumplido los compromisos que alguna vez hizo en campaña y que nuevamente pretende enarbolar para ganar votos, señaló Jesús Luna Lezama, policía en retiro y abogado litigante

Las asociaciones inconformes son: Por la dignificación policial y su comunidad, Policías Profesionistas de Ensenada y la Asociación del Agente de Seguridad Pública de Ensenada, en las que están aproximadamente 700 elementos en activo y en retiro.

Mencionó que hace dos años cuando andaba en campaña tuvo acercamientos y varias reuniones con las asociaciones y se comprometió a generar los apoyos y la entrega de los recursos que se necesitan para que los elementos se puedan desempeñar y beneficiarlos en el tema salarial dado que se tienen más de nueve años que no se atienden esa situación.

“El reclamo hoy es a razón que no cumplió con sus compromisos que hizo de campaña y ya se fue de nueva cuenta a campaña y la retórica es la misma, los pronunciamientos son los mismos y obviamente ya hay un desencuentro con los elementos porque hasta el día de hoy ni se ha reglamentado debidamente ni se ha homologado el salario”, indicó.

Luna Lezama reveló que hay carencias muy fuertes en la corporación, incluso las 50 patrullas que fueron entregadas en marzo, aún no están en servicio debido a que no cuentan con el seguro de cobertura de daños a terceros que deben de tener todas las unidades de la policía.

“El reparto y la entrega de equipamiento al personal se debería de estar dando cada seis meses y no se ha entregado, es equipo que está pendiente desde el año fiscal pasado y en el tema de prestación no hay un seguro de vida contratado aún para el personal activo y en retiro, no ha habido aumento salarial para el personal y se ha dejado de entregar el bono de riesgo”, denunció.

En relación al incremento de delitos de alto impacto y la situación de violencia que se vive en Ensenada, el policía en retiro dijo que en gran medida es por la falta de policías.

“Al ser mínimo el ingreso de elementos a la corporación, y comparativamente con los que están causando baja por jubilación, retiro o enfermedad, la diferencia es mayor, estamos hablando que se están retirando de 25 a 50 elementos por año y solamente están ingresando alrededor de 10 a 15 elementos por año y eso es muy grave”, explicó.

Jesús Luna consideró que tampoco ha habido una estrategia de implementación de métodos de vigilancia a través de cámaras y monitoreo que pueda ayudar a inhibir el incremento de la delincuencia.

“Por supuesto que los elementos son temerosos al realizar su actividad de caer en una situación que les acarree una situación jurídica en la cual ni siquiera reciban asistencia por parte del Ayuntamiento y que si llegan a caer en una situación en la que pierdan la vida o queden en una situación física desfavorable no va a haber la entrega de esos beneficios a sus familiares directos”, expuso.

Finalmente, consideró que la mayor parte de los policías no apoyan la reelección del alcalde.

“Para los policías hasta este momento no les cumplió lo que hace dos años prometió y creo que eso hablará de que seguramente la decisión que se tome pues será de mucha reflexión para muchos elementos, porque si no atendió lo esencial y lo primordial en lo que se comprometió, vemos difícil que lo vaya a cumplir”, declaró.