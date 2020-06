Piden apoyo para la Casa Hogar del Anciano en Ensenada

Ensenada, BC.- En la Casa Hogar del Anciano en Ensenada actualmente viven 58 personas de la tercera edad, sin embargo, la Directora de la institución, Gloria Estrella Pérez, manifestó que actualmente atraviesan por una crisis debido a que no cuentan con apoyo del gobierno ni pueden realizar eventos recaudatorios.

“A veces vale más un grito a tiempo y si ahorita podemos hacer algo para la institución y que tengamos Casa Hogar para más años, tenemos que aplicarnos porque no queremos esperar hasta que ya no tengamos con que sostenernos, estamos invitando a la comunidad a que nos apoye con su donativo en efectivo para sustentar el gasto operativo”, expresó.

La directora comentó que actualmente la Casa Hogar del Anciano prácticamente está operando como un hospital, ya que no pueden llevar a los ancianos a instituciones de salid, ya que correrían un alto riesgo de contagiarse de Covid-19.

“Tenemos ancianitos hasta de 104 años, les estamos dando atención médica, hemos implementado todas las medidas, algunos de ellos ya no dicen que les está pasando, así que hay que estarlos viendo y examinando constantemente, eso implica medicamentos, tener un médico internista y médicos especialistas”, mencionó.

Aunado a los gastos médicos, Gloria Estrella dijo que mensualmente tienen gastos considerables de personal de enfermería, personal de limpieza, cocineros, gas, luz, y una deuda bastante fuerte de agua.

“El adeudo de agua me preocupa mucho, el personal se ha quedado aquí porque algunos viajaban en transporte público y no podíamos correr el riesgo, algunos vivían en Maneadero, otros en Pórticos, en puntos muy lejanos que no nos permitía pasar por ellos”, explicó.

La Directora dijo que antes de la pandemia acostumbraban a realizar diversos eventos para recaudar fondos, sin embargo, debido a las indicaciones de salud, no han podido llevarlos a cabo.

“En Gobierno del Estado tenemos desde el año pasado que no nos dan recurso y este año tampoco, ni tampoco del Ayuntamiento, el recurso económico tampoco se dio”, lamentó.

Para realizar donativos, la Casa Hogar del Anciano está ubicada en la Calle 15 #131, Zona Centro, 22800, Ensenada Baja California.