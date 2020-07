Piden a clientes de restaurantes cumplir protocolos

A pesar de que en el municipio de Ensenada se mantienen en semáforo en rojo existe un aumento de actividad turística y comercial, por lo que empresarios del sector restaurantero piden la comprensión y apoyo de sus clientes para el cumplimiento de los protocolos de higiene y sana distancia para ingresar y permanecer en los establecimientos, declaró Elvira Romero Gutiérrez, empresaria del sector.

“Si bien todos estamos ansiosos porque las actividades económicas se normalicen, sabemos que volver a retomar el ritmo requiere implementar y respetar una serie de protocolos establecidos por el gobierno y las instituciones de salud”.

Por ello se requiere que tanto empresarios del sector, como los comensales, hagan un esfuerzo por acatar esos protocolos, pues no solo aplican al restaurante y sus proveedores, también los comensales deben seguirlos.

“Los restauranteros podrían verse presionados a hacer excepciones con tal de no perder los pocos clientes que acuden a los establecimientos, poniendo en riesgo no solo a sus clientes, si no a sus propios empleados” añadió la empresaria restaurantera.

Según la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Baja California los establecimientos de venta de alimentos solo pueden operar hasta el 30% de su aforo, siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos en el protocolo “Mesa Segura”.

“Queremos que los clientes vuelvan, que nuestros negocios vuelvan a la normalidad, pero no acatar las medidas establecidas pueden acarrearnos no solo riesgos en la salud de nuestro personal, sino también grandes multas y hasta la clausura de nuestros establecimientos” puntualizó Elvira Romero.

Comentó que están priorizando las medidas de higiene y la sana distancia, le piden a los clientes que hagan uso del cubrebocas hasta que estén situados en sus mesas, que respeten la sana distancia y la cantidad de personas que pueden visitar un establecimiento.

Los clientes también deben respetar la separación de las mesas y no romper con el orden que cada restaurante haya establecido previamente para protegerlos a ellos mismos y al personal de servicio.

Es muy importante su visita y su compra, apuntó, pero también es importante la salud de todos para que pronto salgamos de la pandemia para que unos y otros podamos hacer una vida normal, destacó Romero Gutiérrez.

“Todos los negocios estamos haciendo grandes inversiones para asegurar un ambiente que cumpla con todas las condiciones de higiene y seguridad para el bienestar de nuestros clientes, es por ello que nos atrevemos a solicitarles su comprensión y apoyo para salir de esta crisis lo más pronto posible”.