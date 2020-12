Pide CMIC asignación de obras, para que recurso federal no se pierda

Ensenada, BC.- En México, una de cada 6 empresas constructoras cerrará en el pais, como consecuencia del poco crecimiento que tiene la nación, el Covid, la burocracia para asignar obras y el asignar obras pùblicas a las mismas dependencias, como Sedena, aseveró Juan Robles Ibarra, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Ensenada.

El empresario consideró que los números reales en el país son alarmantes, pero es de llamar la atención que un factor determinante para esta crisis es la burocracia que sigue existiendo para asignar obras.

Mencionó que solo la SCT registra un 90% en la aplicación del presupuesto asignado por la federación, sin embargo hay dependencias que registran un 25% de lo programado, y al no haberlo ejercido, se regresará el dinero para invertirlo en el siguiente año.

Robles Ibarra refirió que para que esto no pase en la ciudad, el Ayuntamiento tiene que contratar las obras, presupuestarlas, para que el dinero no se regrese al gobierno federal y sea etiquetado como “recursos por subejercicios”.

Los subejercicios son una bolsa que se forma al final del año como resultado de los “sobrantes de dinero” de obras que no se ejecutan en las ciudades que lo solicitaron; por ello la importancia de que el municipio acelere los trabajos y las asigne, para que no se pierda ese dinero, como ha pasado por muchas administraciones.

La pandemia del Covid-19, el bajo ejercicio de inversión pública en infraestructura y el desarrollo de obras a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocasionaron que el PIB de la construcción este año vaya a presentar una caída del 15%, la mayor de los últimos 25 años (en 1995 se desplomó el 32.3%), y hayan tenido que cerrar unas 2 mil empresas del sector, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Es un momento difícil, muchas empresas son pymes y si no tienen apoyo financiero y oportuno porque no son sujetas de crédito para sostener a sus trabajadores, era imposible que no se dieran los cierres y despidos, no hay obras, las empresas hicieron un esfuerzo grande y por eso no fueron más, ahora las empresas afiliadas son cerca de 10 mil”, comentó en su última declaración mensual el presidente nacional de CMIC, Eduardo Ramírez.

Así, el sector hila su segundo año consecutivo de cifras negativas (el año pasado cayó el 5%), periodo que coincide con el inicio del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien a la fecha el representante de la cámara no ha podido tener una reunión formal para hablar de la compleja situación.

Otra cifra negativa que compartió en rueda de prensa fue que se dejaron de crear 140 mil 550 empleos.