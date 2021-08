Pescadores ribereños se manifiestan en contra del embargo camaronero

Ensenada, B.C.- Un grupo de pescadores ribereños se manifestaron en las oficinas del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) en la Ciudad de México, señalando que el gobierno no ha resuelto el problema del embargo camaronero.

“Hemos llegado hasta este punto debido a la ineficiencia e irresponsabilidad por parte del Inapesca, este problema viene desde 2019 y no trabajan, había compromisos de darle seguimiento al tema y no sabemos qué estrategia están utilizando, si hay respuesta o no”, expresó. Aureliano Aldama Rivera, Presidente de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera (Conacop).

El líder de los pescadores detalló que desde 2019 se suscitó esta problemática por el mal uso de los dispositivos excluidores de tortugas, Estados Unidos comenzó a verificar a las embarcaciones mayores y encontraron muchas irregularidades, retirando a México la certificación para exportar a Estados Unidos.

“Estados Unidos dice que el camarón silvestre mexicano no puede ser exportado a Estados Unidos y nos llevaron a nosotros entre las patas también, el Inapesca lejos de encontrar soluciones a este problema y buscar la manera de que no nos involucren a los pescadores ribereños, empiezan a dar la información y pareciera que están de acuerdo con los americanos de que los ribereños estuviéramos en este problema”, señaló.

Inicio de la temporada

Aldama Rivera mencionó que la apertura de la temporada es a principios de septiembre y aún están con la incertidumbre si van a contar o no con la certificación este año.

“Nos dicen que nos van a entregar la certificación junto con los barcos, pero no tiene por qué ser así, no somos parte de ese problema y nos metieron por la irresponsabilidad del Inapesca de no hacer el trabajo que tenían que hacer como institución investigadora,”, enfatizó,

El Presidente de la Conacop comentó que en el país son alrededor de 350 mil pescadores ribereños los afectados, ya que actualmente hay tres embargos en México, el del camarón, el del Alto Golfo y de la escama en el Golfo de México.

“Nos hemos quedado prácticamente sin poder pescar el sector pesquero nacional y parece que no pasa nada, y no nada más en el tema del camarón, hay muchas solicitudes de pescadores que necesitan permiso de varias pesquerías y no hay respuestas, en el caso de Baja California el que tiene más dinero es el que tiene las concesiones de pesca y la gente pobre no tiene cómo pagar”, apuntó,

Impacto económico

Finalmente, refirió que los pescadores ribereños exportan alrededor de 32 mil toneladas de camarón por temporada, con un costo promedio de 200 pesos el kilo.

“Es mucho el impacto económico, si no podemos exportarlo en México va a haber sobreoferta y los precios van a andar por los suelos, vamos a tener que andarlo cambiando por tomate, cebolla y papas”, lamentó.