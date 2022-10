Persiste desabasto de agua en algunas colonias de Ensenada

Ensenada BC.- A pesar de que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), ha realizado diversas medidas para disminuir el desabasto de agua, el presidente del Consejo Ciudadano BC, Mario Zepeda Jacobo, señaló que siempre hay un promedio de 30 colonias o más que no tienen el vital líquido.

El problema de la disponibilidad de agua, tanto en Ensenada, como en el resto del estado, es algo que tiene muchos años y que no se ha logrado resolver, ya hemos hecho diversas manifestaciones y se han tomado medidas, pero han sido paliativos nada más, se hizo el flujo inverso que actualmente no da toda el agua que nos corresponde del Río Colorado y se puso la desaladora”

Mencionó.

El empresario mencionó que acuerdo al último reporte al que tuvieron acceso, había alrededor de 60 colonias en Ensenada que siguen teniendo problemas de abasto, y aunque se resuelve en unas colonias, siempre hay un promedio de 30 a 40 que no cuentan con agua.

“Un día son unas, otro día son otras, pero siempre hay problemas de disponibilidad del agua, ahorita exactamente no sé a cuántas colonias les hace falta agua, pero son de 30 para arriba, eso es definitivo”, indicó.

Abatir el rezago

Zepeda Jacobo consideró que el Plan Emergente para el Abasto de Agua en Ensenada que implementó el gobierno del estado desde hace unos meses para abatir el rezago, se enfocó principalmente en reparar las fugas en el tramo de Cuatro Milpas y tratar de que no se estuvieran contaminando las playas.

“Sí se han visto resultados porque en su momento había un reclamo en todo Ensenada de que no había agua, toda la parte Norte y la parte Sur no tenían agua, se ha resuelto de cierta manera, pero de manera temporal, no se resuelve de fondo y es lo que estamos buscando”, señaló.

El presidente del Consejo Ciudadano BC comentó que la Cespe ha reconocido que hay un 30% de fuga, debido a que constantemente truena la tubería.

“Es un tiradero de agua y a veces duran horas y horas sin que se atiendan, al final de cuentas no hay un programa que se haya estado poniendo en práctica para reponer las tuberías, ellos saben dónde están las tuberías que tienen más de 30, 40 o 50 años, que no se han repuesto y están esperando nada más a que truenen, las fugas son prácticamente todos los días”, lamentó.