Pedirá CMIC a los tres niveles de gobierno que obras sean ejecutadas por empresas locales

Ensenada, B.C.- Más de 200 millones de pesos en obra pública federal se encuentran semiparalizadas porque las ganaron empresas de otros estados, por lo que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Ensenada pedirá a los tres niveles de gobierno que las obras que se inviertan en el municipio sean ejecutadas por locales, lo que garantiza que sean terminadas, ya que actualmente, no se sabe a quién reclamarle.

Para el presidente de CMIC Ensenada, ingeniero Adrián Santos Martínez privilegiar que las empresas locales ganen las obras, no solo se garantiza que las mismas se realicen en tiempo y forma, sino que también contribuye eficazmente a la reactivación económica de la ciudad, ya que se generan fuentes de empleo formales e impulsa el desarrollo económico.

“Debemos aprender de los errores, lo estamos viviendo en la ciudad con obras federales sin terminar que se contrataron el año pasado; en ellas no se consideraron a las empresas locales para su participación y estas fueron otorgadas a empresas foráneas, quienes hasta el día de hoy no han podido siquiera entregar una sola de las obras contenidas en este paquete de obras”, expresó.

las empresas locales

Al no terminarlas, puntualizó Santos Martínez, en lugar de impulsar la economía en el municipio genera un atraso, pues estas empresas dejan deuda, no consumen a locales y al final, subcontratan mano de obra barata a la cual no les pagan, en muchos de los casos.

Te puede interesar: Establecen una estrategia para disminuir tiempo de espera en el tramo de la muerte



Es importante que en las convocatorias de obra pública se priorice a las empresas locales y en la etapa de apertura y revisión de las propuestas se realice una revisión detallada de las mismas, teniendo en cuenta los costos de mercado de la región, tanto de materiales, rendimientos de mano de obra y costos, ya que es imposible que empresas cuyos domicilios fiscales están a más de mil 500 kilómetros de aquí, puedan ofrecer una propuesta competitiva que los locales”, opinó.

Mencionó que no solo es el costo directo, tienen gastos adicionales de traslados, hospedaje, alimentación, si no traen personal de obra de su lugar de origen, forzosamente tienen que contratar personal de la zona que seguramente traen costos más altos a los que se pagan en su lugar de origen.

Te puede interesar: Habilitan ruta alterna en el tramo Chapultepec-Maneadero; se reducirá espera hasta 1 hora

“En este análisis se debe, revisar los costos de los materiales y verificar la autenticidad de los mismos ya que en muchas ocasiones, estas empresas con el fin de obtener el contrato los consideran muy por debajo de los valores reales, dando como consecuencia que los constructores tengan que sacrificar calidad, no pagar las prestaciones de ley a los trabajadores, no pagar IMSS, Infonavit, Impuestos, teniendo como resultado, obras sin terminar”, enfatizó.